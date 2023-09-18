"Смердить сечею та картоплею". Як виглядає укриття у київському виші КНЕУ (фото)
У мережі показали, як виглядає укриття для студентів Київського національного економічного університету Вадима Гетьмана.
Знімки так званого бомбосховища опублікували на сторінці “Хороший/Поганий КНЕУ” у Telegram.
Як виглядає притулок у КНЕУ
На кадрах показано укриття для 2 та 3 корпусів, а також для двох гуртожитків.
"Смердить сечею та картоплею якоюсь. А тут затоплено трохи", - йдеться у відео.
Також можна побачити, що стан укриття залишає бажати кращого. Там знаходитися абсолютно неможливо.
Під стінами стоїть будівельне сміття, сантехніка непридатна для користування, всюди пил та бруд.
Так виглядає укриття у КНЕУ (фото: t.me/goodbad_kneu)
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