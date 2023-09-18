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"Смердить сечею та картоплею". Як виглядає укриття у київському виші КНЕУ (фото)

Київ, Понеділок 18 вересня 2023 10:36
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"Смердить сечею та картоплею". Як виглядає укриття у київському виші КНЕУ (фото) Як виглядає укриття у КНЕУ (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

У мережі показали, як виглядає укриття для студентів Київського національного економічного університету Вадима Гетьмана.

Знімки так званого бомбосховища опублікували на сторінці “Хороший/Поганий КНЕУ” у Telegram.

Як виглядає притулок у КНЕУ

На кадрах показано укриття для 2 та 3 корпусів, а також для двох гуртожитків.

"Смердить сечею та картоплею якоюсь. А тут затоплено трохи", - йдеться у відео.

Також можна побачити, що стан укриття залишає бажати кращого. Там знаходитися абсолютно неможливо.

Під стінами стоїть будівельне сміття, сантехніка непридатна для користування, всюди пил та бруд.

&quot;Смердить сечею та картоплею&quot;. Як виглядає укриття у київському виші КНЕУ (фото)&quot;Смердить сечею та картоплею&quot;. Як виглядає укриття у київському виші КНЕУ (фото)Так виглядає укриття у КНЕУ (фото: t.me/goodbad_kneu)

Нагадаємо, що школярі у Житомирі скаржаться на порушення їхніх прав.

Раніше ми розповідали, чи потрібно батькам сдавати гроші на ремонт школи.

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