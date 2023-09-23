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В Херсоне появились уникальные арт-укрытия в стиле "арбузного камуфляжа" (фото)

Херсон, Суббота 23 сентября 2023 10:31
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В Херсоне появились уникальные арт-укрытия в стиле "арбузного камуфляжа" (фото) Укрытие разрисовали в стиле "арбузного камуфляжа" (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Художник Максим Кильдеров раскрасил мобильные херсонские укрытия в стиле арбузов. Один из муралов снаружи выполнил в черно-белых цветах, а второй - в красно-зеленых.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу художника в Facebook.

Как выглядят арт-укрытия

Управление культуры Херсонского городского совета предложило Максиму приобщиться к раскрашиванию мобильных укрытий.

"Я захотел сделать такой подарок городу, чтобы подобные инициативы не выполнялись за бюджетные средства. Я вообще считаю, что все, у кого есть возможности что-то делать, должны это использовать на максимум", - рассказал художник.

Узоры для росписи не случайны. Автор выбрал "арбузный камуфляж", потому что арбуз - символ Херсонской области.

Интересно, что внутренняя роспись укрытия содержит тексты песен группы Палиндром о войне в Украине.

Художник отмечает, что хочет создать еще несколько муралов на укрытиях в Херсоне.

В Херсоне появились уникальные арт-укрытия в стиле &quot;арбузного камуфляжа&quot; (фото)В Херсоне появились уникальные арт-укрытия в стиле &quot;арбузного камуфляжа&quot; (фото)В Херсоне появились уникальные арт-укрытия в стиле &quot;арбузного камуфляжа&quot; (фото)В Херсоне появились уникальные арт-укрытия в стиле &quot;арбузного камуфляжа&quot; (фото)В Херсоне появились уникальные арт-укрытия в стиле &quot;арбузного камуфляжа&quot; (фото)В Херсоне появились уникальные арт-укрытия в стиле &quot;арбузного камуфляжа&quot; (фото)Вот так выглядят укрытия (фото: facebook.com/kilderov)

Что известно о художнике

Максим Кильдеров родом из Новой Каховки. По образованию он повар-кондитер. Но по профессии не работал. Рисовать начал с 5 лет. Настенной живописи, которой сейчас разрисовывают стены и заборы, научился сам.

Своим особым стилем художник разукрасил и дом в Виннице, куда он переехал с началом войны.

Художник не раз принимал участие в херсонских выставках. По его словам, ему было приятно на несколько дней приехать в почти родной город.

Максим также раскрашивает использованные тубусы от гранатометов. Их передают военные. Часть из них была продана на благотворительном аукционе, вырученные деньги были направлены на нужды ВСУ.

В Херсоне появились уникальные арт-укрытия в стиле &quot;арбузного камуфляжа&quot; (фото)В Херсоне появились уникальные арт-укрытия в стиле &quot;арбузного камуфляжа&quot; (фото)Вот так выглядят укрытия (фото: facebook.com/kilderov)

Раньше мы писали о том, что архитекторы разработали остановки-укрытия.

Читайте также о том, что сеть шокировало укрытие в одном из столичных вузов.

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