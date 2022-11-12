В Херсоне бабушка на коленях встречала своего внука-военного: невозможно смотреть без слез

Вооруженные силы Украины мужественно освободили Херсон в пятницу, 11 ноября. Этот день войдет в историю Украины как свидетельство чрезвычайного мужества и силы бойцов ВСУ. Все местные жители с радостью встречали украинскую армию.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным Штирлиц на своем YouTube-канале опубликовал щемящее видео, как бабушка на коленях встречает своего внука, который освободил Херсон.

Российские оккупанты издевались над украинцами. Местные жители со слезами на глазах радовались, что украинские военные освободили их.

На видео видно, как пожилая женщина с криком падает на колени, увидев своего внука-бойца, а он бежит к ней.

"Бабушка на коленях встречает своего внука, который осводождал Херсон. Без комментариев... Исторические кадры", - написал под видео Анатолий Штефан.

В Херсонской области ВСУ взяли под контроль 60 населенных пунктов. Сейчас там полиция приступила к стабилизационным мерам.

Также украинцев на освобожденных территориях призывают быть осторожными и не пытались самостоятельно проверять какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы.

Кроме того, в Херсоне работают 10 групп взрывотехников и разные подразделения Сил обороны.