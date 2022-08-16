В Херсоне супруги-пенсионеры перевели на ВСУ полученную от оккупантов пенсию

По его словам, о фантастической истории он узнал от одной из херсонских журналисток

Отмечается, что пара живет непосредственно в оккупированном Херсоне. Почтальон принес им "пенсии" от оккупантов, хотя они никуда не обращались по этому поводу и свои данные никому не предоставляли.

За два месяца на двоих они получили 40 000 рублей.

Супруги несмотря на сложности смогли обменять рубли на гривну и положили на свой банковский счет, а затем перевели полученную сумму на ВСУ. В частности, на сегодня такие действия очень трудно сделать.

"Знаете, благодаря таким людям, Херсон и является городом-героем. На таких патриотах держится украинский Херсон. После деоккупации имена этих смелых и преданных своему государству людей мы обязательно назовем!" - добавил Соболевский.