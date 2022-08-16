UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсоне супруги-пенсионеры перевели на ВСУ полученную от оккупантов пенсию

Пенсионеры перевели на ВСУ полученную от оккупантов пенсию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Херсоне супруги-пенсионеры перевели для нужды Вооруженных сил Украины полученную от оккупантов пенсию.

О такой истории рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram.

По его словам, о фантастической истории он узнал от одной из херсонских журналисток

Отмечается, что пара живет непосредственно в оккупированном Херсоне. Почтальон принес им "пенсии" от оккупантов, хотя они никуда не обращались по этому поводу и свои данные никому не предоставляли.

За два месяца на двоих они получили 40 000 рублей.

Супруги несмотря на сложности смогли обменять рубли на гривну и положили на свой банковский счет, а затем перевели полученную сумму на ВСУ. В частности, на сегодня такие действия очень трудно сделать.

"Знаете, благодаря таким людям, Херсон и является городом-героем. На таких патриотах держится украинский Херсон. После деоккупации имена этих смелых и преданных своему государству людей мы обязательно назовем!" - добавил Соболевский.

Ранее мы сообщали, что в Киеве маленький мальчик помогал сестренке, которая игрой на скрипке собирала деньги для ВСУ.

Также мы писали, что украинцы обманывают россиян и забирают их деньги на нужды ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон