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У Херсоні подружжя пенсіонерів переказали на ЗСУ отриману від окупантів пенсію

Пенсіонери переказали на ЗСУ отриману від окупантів пенсію (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованому Херсоні подружжя пенсіонерів переказали на потреби Збройних сил України отриману від окупантів пенсію.

Про таку історію розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram.

За його словами, про фантастичну історію він дізнався від однієї з херсонських журналісток

Зазначається, що пара живе безпосередньо в окупованому Херсоні. Поштар приніс їм "пенсії" від окупантів, хоча вони нікуди не звертались із цього приводу і свої дані нікому не надавали.

За два місяця на двох вони отримали 40 000 рублів.

Подружжя попри складнощі змогли обміняти рублі на гривню і поклали на свій банківський рахунок, а потім переказали отриману суму на ЗСУ. Зокрема, на сьогодні такі дії дуже важко зробити.

"Знаєте, завдяки таким людям, Херсон і є містом-героєм. На таких патріотах тримається український Херсон. Після деокупації імена цих сміливих і відданих своїй державі людей ми обов'язково назвемо!" - додав Соболевський.

Раніше ми повідомляли, що у Києві маленький хлопчик допомагав сестричці, яка грою на скрипці збирала гроші для ЗСУ.

Також ми писали, що українці дурять росіян і забирають їхні гроші на потреби ЗСУ.

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Херсон