У Херсоні подружжя пенсіонерів переказали на ЗСУ отриману від окупантів пенсію

За його словами, про фантастичну історію він дізнався від однієї з херсонських журналісток

Зазначається, що пара живе безпосередньо в окупованому Херсоні. Поштар приніс їм "пенсії" від окупантів, хоча вони нікуди не звертались із цього приводу і свої дані нікому не надавали.

За два місяця на двох вони отримали 40 000 рублів.

Подружжя попри складнощі змогли обміняти рублі на гривню і поклали на свій банківський рахунок, а потім переказали отриману суму на ЗСУ. Зокрема, на сьогодні такі дії дуже важко зробити.

"Знаєте, завдяки таким людям, Херсон і є містом-героєм. На таких патріотах тримається український Херсон. Після деокупації імена цих сміливих і відданих своїй державі людей ми обов'язково назвемо!" - додав Соболевський.