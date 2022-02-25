В Херсоне оккупанты стреляют по гражданским машинам (видео)

В Херсонской области продолжают активные бои. Российская армия уничтожила Андреевский мост, а оккупанты пытаются переправиться через Днепр. Сейчас стало известно, что стреляют враги даже по гражданским машинам.

"Это видео, снятое сегодня смелым украинцем должна увидеть вся Россия и весь Мир! Оно снято под Херсоном. Русские оккупанты расстреливают автомобиль в котором находилось двое мужчин и женщина! Они чудом остались живы. Им просто повезло", - написал Геращенко.

Напомним, в первый день атаки российских войск технику с маркировкой Z видели в Херсонской области. Там враг пытался прорваться со стороны временно оккупированного Крыма.

Ранее мы писали также о герое украинского матроса, который пожертвовал своей жизнью, чтобы взорвать мост в Геническе, дабы не дать врагу пройти.