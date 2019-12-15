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В Херсоне младенца выбросили из квартиры в подъезд: он лежал на бетонном полу

STYLERКурьезы    15.12.2019 - 08:33
В Херсоне младенца выбросили из квартиры в подъезд: он лежал на бетонном полу
Ребенок в Херсоне (фото: pixabay.com)

В Херсоне родители избавились от своего ребенка и выкинули его на улицу

В Херсоне в одной из многоэтажек произошел вопиющий случай. Cоседи обнаружили на бетонном полу младенца, который замерзал. Люди вызвали полицию и патрульные, приехав на вызов, потом обнаружили родителей несчастного малыша. Об этом сообщает издание "Новый день". Инцидент произошел на улице Алмазова.

Как оказалось, младенец из неблагополучной семьи. По словам матери, малыша она оставила на отца, а сама побежала в магазин. Как ребенок оказался раздетым на полу - объяснить не смогла.

"Выяснилось, что родители мальчика живут в том же подъезде. И эту семью считают неблагополучной. Как рассказала его мать, она побежала в магазин, а сына оставила на отца. Почему после этого малыш оказалось раздетый на бетонном полу, он объяснить не может, и вообще не склонен к общению с полицией. До завершения проверки ребенка из семьи изъяли", - рассказал начальник Херсонского отдела Национальной полиции полковник Александр Говорун.

По предположению соседей, отец ребенка просто выбросил его из квартиры, за ненадобностью. Также жильцы дома сообщили, чт о отец ребенка злоупотребляет алкоголем.

Напомним, что в Польше группа местных парней набросилась на украинских гимназистов и жестоко избила. По словам местного жителя, инцидент произошел из-за того, что украинские школьник приставал к его 14-летней сестре.

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