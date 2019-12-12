ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Николаеве школьник упал в открытый люк: фото и видео

STYLERЖивотные    12.12.2019 - 20:57
В Николаеве школьник упал в открытый люк: фото и видео
Школьник упал в открытый люк в Николаеве (фото: mk.dsns.gov.ua)

В Николаеве школьник провалился в открытый люк и его вытаскивали спасатели

Сегодня, 12 декабря, в Николаеве со школьником произошел неприятный инцидент. Около 13:00 мальчик провалился в открытый люк, который находится на улице Колодезной в центральном районе города. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

По словам местной жительницы Натальи Шаповаловой, глубина люка была около 3 метров. При этом он находился открытым уже долгое время. Также женщина отметила что за домом № 10 по дороге в школу открыты еще два люка.

В Николаеве школьник упал в открытый люк: фото и видео

В Николаеве школьник упал в открытый люк: фото и видео

Школьник упал в открытый люк в Николаеве (фото: mk.dsns.gov.ua)

Спасатели вытащили ребенка с помощью лестницы. После этого школьник рассказал, что люк был прикрыт сиденьем от стула, и когда он наступил на него, то провалился вниз.

В Николаеве школьник упал в открытый люк: фото и видеоВ Николаеве школьник упал в открытый люк: фото и видео

Школьник упал в открытый люк в Николаеве (фото: mk.dsns.gov.ua)

На место инцидента также приехали медики, которые осмотрели парня и отвезли его домой.

Школьник упал в открытый люк в Николаеве (видео: YouTube)

Напомним, что в Польше группа местных парней набросилась на украинских гимназистов и жестоко избила. По словам местного жителя, инцидент произошел из-за того, что украинские школьник приставал к его 14-летней сестре. Драка произошла в местном парке. У одного украинца сломан нос, остальные гимназисты получили различные травмы.

Ранее сообщалось о том, что в Черниговской области полиция открыла производство из-за отравления детей. Один подросток умер, а два остальных попали в реанимацию.

В Николаеве "заминировали" все школы города В Николаеве жестоко избили журналиста: все подробности (видео)
Новости Украины Николаевшкольник
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь