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Загадочная гибель школьника в Прилуках: в деле неожиданный поворот (видео)

STYLERПроисшествия    05.12.2019 - 23:23
Загадочная гибель школьника в Прилуках: в деле неожиданный поворот (видео)
Смерть Дениса Чаленко в Прилуках (коллаж: РБК-Украина)

Смерть Дениса Чаленко в Прилуках вызвала огромный резонанс общественности

Родители погибшего в Прилуках 14-летнего Дениса Чаленко отказываются признавать результаты второй экспертизы, проведенной в Киеве. Они продолжают настаивать, что их ребенка убили и готовы провести эксгумацию, чтобы отправить тело мальчика на экспертизу за границу. Об этом сказано в сюжете ТСН.

Напомним, 4 декабря Главное следственное управление обнародовало результаты экспертизы. Она показала, что мальчика поезд не сбивал, но и следов избиения на его теле нет. Полиция склоняется к версии, что парень упал и разбил голову. Именно от открытой черепно-мозговой травмы и умер Денис. А в крови нашли следы алкоголя и кофеина, вероятно от употребления энергетиков.

Но родные школьника уверяют, что на его лице и теле были явные следы избиения, а на майке кровь.

Полиция также неоднократно повторно осматривала окрестности возле железнодорожных путей, где родственники Дениса нашли следы крови. Следствие однозначно утверждает - крови там нет. Кроме того, правоохранители опровергли версию о том, что под ногтями Дениса нашли чужую ДНК.

В Прилуках продолжаются протесты под местным отделении полиции, люди жгут факела и готовы в любой момент пойти на штурм.

"Я ребенка лично сам видел. Две огромные гематомы под глазами. И кровь у него из носа шла. У него была майка в крови, руки у него побитые", - заявил на брифинге отец мальчика Виктор Чаленко.

Смерть Дениса Чаленко в Прилуках (видео: ТСН)

Напомним, парень погиб в Прилуках Черниговской области 29 октября. Он вышел из дому днем, а вечером его тело нашли на железнодорожных путях. Полиция пришла к выводу, что мальчика сбил поезд. Но родные не поверили и начали собственное расследование, которое привело к массовым протестам и смещению руководства полиции в городе.

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