В Херсоні викинули немовля з квартири в під'їзд: воно лежало на бетонній підлозі

Дитина в Херсоні (фото: pixabay.com)

У Херсоні батьки позбулися своєї дитини і викинули її на вулицю

У Херсоні в одній із багатоповерхівок стався кричущий випадок. Cусіди виявили на бетонній підлозі немовля, яке замерзало. Люди викликали поліцію і патрульні, приїхавши на виклик, потім виявили батьків нещасного малюка. Про це повідомляє видання "Новий день". Інцидент стався на вулиці Алмазова.

Як виявилося, немовля з неблагополучної сім'ї. За словами матері, дитину вона залишила на батька, а сама побігла в магазин. Як дитина опинилася роздягненою на підлозі - пояснити не змогла.

"З'ясувалося, що батьки хлопчика живуть в тому ж під'їзді. І цю сім'ю вважають неблагополучною. Як розповіла його мати, вона побігла в магазин, а сина залишила на батька. Чому після цього малюк виявилося роздягнений на бетонній підлозі, він пояснити не може, і взагалі не схильний до спілкування з поліцією. До завершення перевірки дитини з сім'ї вилучили", - розповів начальник Херсонського відділу Національної поліції полковник Олександр Говорун.

За припущенням сусідів, батько дитини просто викинув його з квартири, за непотрібністю. Також мешканці будинку повідомили, шо батько дитини зловживає алкоголем.

Нагадаємо, що в Польщі група місцевих хлопців накинулася на українських гімназистів і жорстоко побила. За словами місцевого жителя, інцидент стався через те, що українські школяр приставав до його 14-річної сестри.