В Херсоне перевернулся автобус с бюллетенями

Фото: место ДТП (hr.npu.gov.ua)

Автобус с бюллетенями перевернулся из-за столкновения с автомобилем

В Херсоне перевернулся микроавтобус, перевозивший избирательные бюллетени после дня голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Как отмечается, авария произошла около 6:00 в Херсоне на углу улиц Театральная и Воронцовская. На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 30-летняя водитель автомобиля "ЗАЗ Славута", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю Volkswagen Transporter.

"В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Как выяснилось, автомобиль Volkswagen осуществлял перевозку избирательных бюллетеней в окружной комиссии", - добавили в полиции.

В результате ДТП пострадали сотрудница полиции, которая ехала в микроавтобусе. Члены УИК не пострадали. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

"Сейчас бюллетени неповрежденными переданы членам ОИК", - сообщили в полиции.

Напомним, в Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием служебного автомобиля полиции. Экипаж в составе двух сотрудников полиции ехал на вызов на автомобиле с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" двигался автомобиль Ford, который не пропустил полицейский автомобиль, в результате чего произошло лобовое столкновение. В результате аварии двое сотрудников полиции с телесными повреждениями госпитализированы в Изюмскую центральную городскую больницу.