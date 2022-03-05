В Херсоне бесстрашные люди без оружия гонят оккупантов домой (видео)

В Херсоне украинцы в очередной раз показывают свою отвагу. Они не встречают оккупантов хлебом и солью. Люди совсем без оружия пытаются остановить армию РФ.

Такое видео появилось в Telegram-канале "Типичная Украина".

Напомним, что на десятый день войны России против Украины в Херсон зашли войска оккупантов , захватившие телебашню. Из-за вторжения россиян в городе заканчиваются медикаменты, нужен инсулин и детское питание. Херсонцам сложно, однако ни о какой капитуляции речь не идет.

В ролике смотрите сами, какую отвагу и бесстрашие демонстрируют украинцы.

"Смелые жители Херсона гонят оккупантов домой, Одни ложатся под авто, другие боятся автозаков. Мы разные", - сказано под видео.

Война России против Украины продолжается десятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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