У Херсоні безстрашні люди без зброї женуть окупантів додому (відео)

У Херсоні українці в черговий раз показують свою відвагу. Вони не зустрічають окупантів хлібом і сіллю. Люди зовсім без зброї намагаються зупинити армію РФ.

Таке відео з'явилося в Telegram-каналі "Типова Україна".

Нагадаємо, що на десятий день війни Росії проти України в Херсон зайшли війська окупантів , що захопили телевежу. Через вторгнення росіян в місті закінчуються медикаменти, потрібен інсулін і дитяче харчування. Херсонцям складно, проте ні про яку капітуляцію мова не йде.

У ролику дивіться самі, яку відвагу і безстрашність демонструють українці.

"Сміливі жителі Херсона женуть окупантів додому, одні лягають під авто, інші бояться автозаків. Ми різні", - сказано під відео.

Війна Росії проти України триває десятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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