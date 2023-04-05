У Helsi роз'яснили ситуацію з е-рецептами на платних термінових консультаціях

Медична платформа Helsi запустила сервіс термінових платних онлайн-консультацій з лікарями з можливістю отримати рецепти на ліки. Це сталося за два дні після Е-рецептуризації в Україні, і на тлі нововведення на початку квітня спостерігалися гігантські черги в аптеках.

Яке роз'яснення про Е-рецепти дали в Helsi - читайте у матеріалі нижче.

Водночас у соцмережах закликали пояснити ситуацію, коли деяким для запису на прийом до лікаря, зокрема для отримання рецепта, доводиться витрачати кілька днів, а програма пропонує консультації дистанційно за кілька хвилин, але за 200 гривень.

Повторний рецепт, а не первинний

Насправді лікарі на таких онлайн консультаціях не видають первинних електронних рецептів, а можуть лише дистанційно продовжити дію вже наявних у пацієнта, тобто виписати повторний на той самий препарат, наголошують у Helsi на сторінці у Facebook.

Йдеться про спрощення процедури, коли "не потрібно щоразу ходити до медустанови, щоб отримати повторний рецепт на ліки".

"Дистанційно можна отримати повторний е-рецепт, якщо ваше лікування є довготривалим, у вас хронічне захворювання або вам потрібно продовжити курс лікування", - йдеться у заяві.

У сервісі також додали, що інформація, що поширюється в мережах, про можливість отримання е-рецептів без відвідування лікаря є некоректною, і закликали "читати першоджерела".

При цьому у повідомленні від 3 квітня уточнень саме про повторні рецепти - немає, у пості йдеться, що "лікар може виписати рецепт чи направлення, які будуть збережені у вашому особистому кабінеті". Ймовірно тому виникла потреба щодо роз'яснень.

фото: скрін

Як відбувається оплата за прийом онлайн

Що стосується моменту оплати послуги термінових дистанційних консультацій, що тривають близько 15 хвилин і коштують 200 гривень, користувач програми після створення заявки переводиться на платіжний сервіс Fondy, там потрібно додати платіжні дані, після чого на карті будуть предавторизовані кошти.

"У разі успішної консультації кошти будуть списані. Якщо консультація не відбулась з будь-яких причин - кошти не будуть списані", - пояснюють на платформі.

Що можуть і не можуть зробити "термінові" лікарі

Також у Helsi зазначили, що платні консультації для пацієнтів планували запустити вже давно, і тестували сервіс у березні.

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"Їхнє призначення - допомогти пацієнтам із терміновими випадками, з якими можна допомогти саме онлайн. Водночас продовжують діяти і безкоштовні планові консультації, за якими до лікаря треба записатися завчасно. Якщо немає часу чекати - можна скористатися платною послугою", - розповіла директорка з маркетингу Helsi Олена Губич, передає ТСН.

Вона додала, що і планові безкоштовні та термінові платні консультації підходять не для всіх випадків.