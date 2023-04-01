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Електронний рецепт на ліки: у МОЗ назвали популярні міфи

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Україна, Субота 01 квітня 2023 18:00
Електронний рецепт на ліки: у МОЗ назвали популярні міфи Фото: МОЗ України вирішило роз'яснити три головні міфи, що стосуються продажу ліків за е-рецептом (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні з 1 квітня всі рецептурні препарати почнуть продавати за електронними рецептами. МОЗ України вирішило роз'яснити три головні міфи, в яких помиляється більшість українців у зв'язку з нововведенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України.

Міф №1 На всі ліки тепер буде потрібен рецепт

Правда: Ні, рецепт потрібен лише на рецептурні ліки. МОЗ не змінює перелік та умови відпуску рецептурних ліків. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.

Міф №2 Рецептурні ліки будуть відпускатися виключно за е-рецептом

Правда: Ні, ліки можна придбати як за паперовим, так і е-рецептом. При цьому е-рецепт має ряд переваг над паперовим бланком, а тому зручніший зокрема і при регулярному прийомі ліків.

Міф №3 За відсутності світла буде неможливо отримати рецепт на ліки!

Правда: За відсутності світла лікар випише вам паперовий рецепт. На перехідному періоді впродовж воєнного стану аптеки зобовʼязані використовувати як електронні, так і паперові рецепти.

Як повідомлялося, в Україні з 1 квітня ліки в аптеці можна отримати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.

Зазначимо, РБК-Україна опублікувало повний список ліків, які можна буде купити лише за електронним рецептом.

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