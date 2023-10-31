Хелловін завдасть нищівного удару: яким знакам Зодіаку чекати на біду

Телець

Ви ризикуєте прикликати біду своїм негативом. Нерви, спалахи гніву та прояв інших не найкращих емоцій призведуть до того, що люди перестануть вас розуміти. Постарайтеся не злитися на тих, хто хоче вас розвеселити.

В усьому потрібно шукати компроміс. І якщо ви не готові на поступки, готуйтеся до конфліктів. Подумайте, чи готові ви до стресу та сварок. Ймовірно, вам варто навчитися давати людям поблажки.

Швидше за все, з вами станеться ситуація, яка буде максимально далекою від вашої зони комфорту. Навряд чи вам це сподобається. Однак якщо ви порозумієтеся з оточуючими, біда омине вас стороною. Проявіть мудрість і пробудіть у собі талант вести переговори.