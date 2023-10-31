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Хелловін завдасть нищівного удару: яким знакам Зодіаку чекати на біду

У деяких знаків Зодіаку розпочнеться непростий період (фото: pixabay.com)
Автор: Поліна Іваненко

Хелловін - одне з наймістичніших свят року. Астролог Медісон Картер вважає, що в ніч із 31 жовтня на 1 листопада у представників деяких знаків Зодіаку розпочнуться проблеми.

Кому варто бути обережнішим і до чого готуватися на Хелловін, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Телець

Ви ризикуєте прикликати біду своїм негативом. Нерви, спалахи гніву та прояв інших не найкращих емоцій призведуть до того, що люди перестануть вас розуміти. Постарайтеся не злитися на тих, хто хоче вас розвеселити.

В усьому потрібно шукати компроміс. І якщо ви не готові на поступки, готуйтеся до конфліктів. Подумайте, чи готові ви до стресу та сварок. Ймовірно, вам варто навчитися давати людям поблажки.

Швидше за все, з вами станеться ситуація, яка буде максимально далекою від вашої зони комфорту. Навряд чи вам це сподобається. Однак якщо ви порозумієтеся з оточуючими, біда омине вас стороною. Проявіть мудрість і пробудіть у собі талант вести переговори.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які знаки Зодіаку наздожене бумеранг долі.

Також ми розповідали, що ураган кохання незабаром закрутить представників трьох знаків Зодіаку.

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