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Хэллоуин нанесет сокрушительный удар: каким знакам Зодиака ждать беды

У некоторых знаков Зодиака начнется непростой период (фото: pixabay.com)
Автор: Полина Иваненко

Хэллоуин - один из самых мистических праздников года. Астролог Мэдисон Картер считает, что в ночь с 31 октября на 1 ноября у представителей некоторых знаков Зодиака начнутся проблемы.

Кому стоит быть осторожнее и к чему готовиться в Хэллоуин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Телец

Вы рискуете навлечь беду своим негативом. Нервы, вспышки гнева и проявление других не самых лучших эмоций приведут к тому, что люди перестанут вас понимать. Постарайтесь не злиться на тех, кто хочет вас развеселить.

Во всем нужно искать компромисс. И если вы не готовы на уступки, готовьтесь к конфликтам. Подумайте, готовы ли вы к стрессу и ссорам. Вероятно, вам стоит научиться давать людям поблажки.

Скорее всего, с вами произойдет ситуация, которая будет максимально далекой от вашей зоны комфорта. Едва ли вам это понравится. Однако если вы найдете общий язык с окружающими, беда обойдет вас стороной. Проявите мудрость и пробудите в себе талант вести переговоры.

Напомним, ранее стало известно, какие знаки Зодиака настигнет бумеранг судьбы.

Также мы рассказывали, что ураган любви вскоре закружит представителей трех знаков Зодиака.

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