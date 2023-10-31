Хэллоуин нанесет сокрушительный удар: каким знакам Зодиака ждать беды

Телец

Вы рискуете навлечь беду своим негативом. Нервы, вспышки гнева и проявление других не самых лучших эмоций приведут к тому, что люди перестанут вас понимать. Постарайтесь не злиться на тех, кто хочет вас развеселить.

Во всем нужно искать компромисс. И если вы не готовы на уступки, готовьтесь к конфликтам. Подумайте, готовы ли вы к стрессу и ссорам. Вероятно, вам стоит научиться давать людям поблажки.

Скорее всего, с вами произойдет ситуация, которая будет максимально далекой от вашей зоны комфорта. Едва ли вам это понравится. Однако если вы найдете общий язык с окружающими, беда обойдет вас стороной. Проявите мудрость и пробудите в себе талант вести переговоры.