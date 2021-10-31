Хэллоуин 2021: страшно красивые поздравления с колоритным праздником

Хэллоуин отметят в Украине вместе со многими другими странами мира в ночь с 31 октября на 1 ноября. Этот колоритный и жутковатый праздник уже прочно приобрел формат забав и стал поводом повеселиться и "наколдовать" вкуснятину, нарядившись в костюм нечисти, тем самым интерпретируя обычаи христианского Дня всех святых, традиции и обряды древнего языческого западного Самайна, и даже славянской Велесовой ночи.

В эту яркую дату также принято "пугать" своими поздравлениями знакомых, коллег и близких, хотя часто это вызывает только улыбки и оставляет приятные эмоции. Яркие примеры таких поздравлений с Хэллоуином мы собрали для вас в материале ниже .

Поздравления с Хэллоуином 2021 в стихах и прозе, открытках и на видео

Самый страшный праздник в мире

Наконец-то наступил!

В каждом доме и квартире

Ветер окна приоткрыл.

Тыквы страшные такие

Перед окнами стоят -

Для того, чтоб духи злые,

Не проникли, говорят.

Тот, кто верит в предрассудки,

Будет в ужасе кричать.

Ну а мы готовы сутки

Этот праздник отмечать.

Наливай бокал полнее -

Мы напоим и чертей!

Чтобы было веселее,

Мы пойдем гулять скорей!

***

***

Пусть этот праздник, Хэллоуин,

Откроет вам секрет один:

За страшной маской нужно скрыться

Да в чудо-юдо нарядиться

Ради того, чтоб всех пугать,

А духов злых совсем прогнать.

Вы в тыкву свечку поместите,

Огненный взгляд ей подарите.

Кто праздник весело встречает -

тот страха вовсе не узнает.

Ребята, ярких вам картин

Увидеть в праздник Хэллоуин!

***

Жди пугающих и зловещих сюрпризов этой ночью! Страшно? Тогда поздравляю с Хэллоуином! Пусть все зло, которое было и, возможно, есть в твоей жизни, исчезнет навсегда, а пугающие тебя проблемы станут ничтожными и безобидными. Развлекайся, пугай и веселись на полную катушку. Главное, не затеряйся среди других "монстров", умей быть собой.

***

***

Страхи мы сегодня

Все прогоним прочь,

Пусть Хэллоуин подарит

Нам веселья ночь.

Смехом и огнями

Мы разгоним нечисть,

Жизнь без страхов станет

И добрей, и легче!

***

Поздравляем! На пороге появился Хэллоуин –

Привидений покровитель и страшилок господин.

Украшайте дом свечами, тыкве сделайте глаза,

И начните снова верить в сказки или чудеса.

***

***

Пусть вся нечисть проходит мимо, а семья и друзья будут рядом! Желаю веселого Хэллоуина, ярких свечей, не сильно пугающих тыкв! Чтобы в твоем арсенале было полно конфет и сладостей!

***

Пусть торжествует тьма над светом

Всего один лишь раз в году.

Придет конец уже с рассветом

Кощеям, ведьмам, колдуну.

Мы в Хэллоуин наденем маски,

Пойдем соседей в них пугать.

Пусть щедро нечисть угощают,

А мы всех будем поздравлять.

***

***

Готовь костюм сегодня пострашней,

Из тыквы вырезай смешную морду

И собирай наряженных друзей,

Пускай примкнут к ночному хороводу!

Большой костер зажгите во дворе,

И в жертву тыкву принеси со свечкой!

Конфет насыпьте местной детворе,

Пусть весело пройдет сегодня вечер.

***

С Хэллоуином! Пусть все страшилки в жизни окажутся игрушечными, понарошку, как на этот праздник! Желаю удачи, веселья, много-премного настоящего позитива и ничего не бояться, разве что в шутку и на Хэллоуин!

***

***

От древних кельтов взяв начало,

Хэллоуин пришел и к нам,

Ворвавшись ярким маскарадом,

Как почесть злу и колдунам.

Но чары тьмы пусть не затронут

Согретых светом ваших душ.

Пусть беды в омуте потонут

И грянет счастья громкий туш!

***

С Хэллоуином! Сегодня страшное становится веселым, интересным и забавным! Желаю ярких впечатлений и перевоплощений! Пускай ничто пугающе жуткое не будет жутко пугающим! Пусть появятся супервозможности и супердрузья! Чудес тебе, веселья и забавных приключений! Держи интригу и наслаждайся атмосферой!

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На Хэллоуин я пожелаю,

Свои страхи не скрывая,

Отлично праздник провести,

В круг пальца нечисть обвести!

Найти костюм страшнее всех,

Тогда нагрянет и успех!

Конфет побольше соберешь,

Когда страшнее ты пугнешь.

Про тыкву только не забудь -

И твой кошмарный будет путь.

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