Хэллоуин 2021 станет для украинцев особенным: когда праздновать и что нужно обязательно сделать

Хэллоуин в 2021-м году в Украине станет особенным. Ведь дата праздника, который становится все более популярным в нашей стране, совпадет со временем перевода часов. Таким образом в сутках, когда отмечается Хэллоуин будет на час больше.

Важные традиции этого необычного праздника, что можно и нельзя делать, приметы, и причем здесь тыква – читайте ниже в материале Styler.

Когда Хэллоуин, и откуда взялся праздник

Ежегодно этот праздник, пришедший к нам из запада, отмечается с 31 октября на 1 ноября.

На Хэллоуин, или День всех святых, принято наряжаться в страшные костюмы, вырезать рожицы на тыкве, ходить в гости и выпрашивать угощения.

Считается что современному празднику на самом деле около 2000 лет. Жившие в то время племена кельтов на территории Англии, Шотландии, северной Франции, Ирландии и Уэльса, особенно почитали бога смерти. Они верили, что именно в эту ночь божество собирает души умерших в прошлом году и помещает их животных. Так они должны были расплачиваться за свои грехи.

Дата была выбрана не случайно, так как 1 ноября кельты праздновали новый год почитая уже бога солнца, у которого они просили щедрый урожай, делали жертвоприношения и другие обряды.

Этот праздник прошел множество трансформаций, в том числе и пережил слияние языческих и христианских культур. Уже в средние века его стали называть Днем всех святых – "All Saints’ Day" или "All Hallows’ Day". Позже название сократили до Halloween.

Что нужно делать в праздничную ночь и накануне

День всех святых длится всего одну ночь, но её нужно провести продуктивно. Принято заранее готовить страшные костюмы наряжаться в них и весело праздновать.

Из тыквы вырезают страшную рожицу, вставляя внутрь свечу. Поделку называют "светильник Джека". Ее можно оставить на пороге или подоконнике дома.

Ряженые ходят по улицам, стучатся в двери квартир и домов, произнося фразу "Кошелек или жизнь!" или " Конфеты, или смерть!"

Если отказать в такой просьбе, на вашу семью и жилище могут сыпаться неприятности.

Что нельзя делать на Хэллоуин

Одна из примет говорит, что в эту ночь нельзя оборачиваться, даже если кто-то следует за вами по пятам.

Нельзя оставлять вне пределов дома личные вещи, к примеру, вывешивать постиранное белье.

Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит милостыню.

Все двери и окна нужно закрыть, через них могут пробраться нечистые силы.

Зачем на Хэллоуин резать тыкву?

У одного из самых интересных атрибутов праздника – "светильника Джека" из тыквы есть своя история.

Согласно древней легенде некогда жил на свете парень по имени Джек. У него была черная душа, чёрные помыслы и поступки.

Однажды за Джеком пришел дьявол, но парень даже не удивился. К тому же он обманул дьявола – хитростью заставил влезть нечистого на яблоню, а затем вырезал на стволе крест. Естественно дьявол не смог слезть с дерева. Тогда они заключили сделку – Джек поможет ему спуститься вниз, а взамен антихрист не заберет его душу.

Когда Джек умер, в рай его тоже не взяли. Его душа неприкаянно скиталась по миру, В конце концов он сам пришел дьяволу и попросил его забрать в ад.

Дьявол сильно разозлился за то, что Джек его обманул и бросил в него горсть углей. Джек поймал угли и положил в репу, которую в этот момент держал в руках. Получив такой отказ от Дьявола, Джек пошел скитаться по миру со светящимся овощем. Со временем репу в обрядах заменили тыквой.