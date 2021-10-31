Хеллоуїн 2021: страшно красиві привітання з колоритним святом

Хеллоуїн відзначать в Україні разом з багатьма іншими країнами світу в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Це колоритне і трохи моторошне свято вже міцно набуло формату забав і стало приводом повеселитися і "начаклувати" смакоти, вбравшись в костюм нечисті, тим самим інтерпретуючи звичаї християнського Дня Всіх Святих, традиції та обряди стародавнього язичницького західного Самайна, і навіть слов'янської Велесової ночі.

У цю яскраву дату також заведено "лякати" своїми привітаннями знайомих, колег і близьких, хоча часто це викликає тільки посмішки та залишає приємні емоції. Яскраві приклади таких поздоровлень з Хеллоуїном ми зібрали для вас у матеріалі нижче .

Привітання з Хеллоуїном 2021 у віршах і прозі, листівках і на відео

З Хеллоуїном всіх вітаю,

За мітлою поспішаю!

Наряджайтеся страшніше,

Разом буде веселіше!

Маску сатани вдягайте,

І скоріш усіх лякайте.

Помаранчевий гарбуз,

Фіолетовий картуз,

Музика готична враз,

Приведе усіх в екстаз!

***

***

В дивне свято Хеллоуїн

Не залишишся один,

І дорослі, й навіть діти

Всі бажають веселитись!

Одягають маски смерті,

І лахміття ще подерті,

І лякатимуть людей,

Не знайомих і гостей.

Від душі ти розважайся,

Налякати всіх старайся!

***

Очікуй на страшні й зловісні сюрпризи цієї ночі! Лячно? Тоді вітаю з Хеллоуїном! Нехай все зло, яке було і, можливо, є в твоєму житті, зникне назавжди, а проблеми, що лякають тебе, стануть нікчемними та нешкідливими. Розважайся, лякай і веселися на повну. Головне, не загубитися серед інших "монстрів", тож вмій бути собою.

***

***

Сьогодні ніч у нас така:

Всьому гарбуз є голова!

І в цю ніч ти не один,

З тобою свято - Хеллоуїн!

Хай дім ваш ангел береже,

А зло не перейде до порога,

Спокій й мир у родині живе,

І не торкнеться вас тривога!

***

Сьогодні, на тридцять перше жовтневе число,

У твоє житло увірветься зле Зло!

Не бійся, не лякайся, не кричи й не страждай,

Шампанським й цукерками ти гостя пригощай.

Коли воно, наситившись, погасить свічки,

Ти йому тихенько під маску заглянь.

Танцюй, співай і захоплення не ховай -

Під маскою кривавою, звичайно, буду я!

***

***

З Хеллоуїном! Нехай світять яскравіше ваші гарбузи-ліхтарики, відганяючи все зло і погань від рідних домівок. Веселіться, відпочивайте, радійте, набирайтеся вражень, приємно лякайтеся! І нехай всі солодощі сьогодні будуть ваші!

***

З Хеллоуїном всіх вітаю,

Й не заснути я бажаю!

Ти в цей вечір не забудь

Вікна й двері відімкнуть.

Прийде товстий чорний кіт,

Полоскоче за живіт,

Будем гарно святкувати,

Буде Дракула літати,

Франкенштейн зайде у двері,

Хтось завиє поруч в сквері,

Зомбі в щічку поцілує,

Гарна відьма зачаклує!

Цілу ніч і аж до ранку

Будуть гості й гулянка!

***

***

За маскою потрібно сьогодні сховатись

І в чудо-юдо гарненько убратись,

Щоб всіх чудовиськ налякати,

І злих духів назавжди прогнати!

***

Відьми, зомбі, упирі

Сьогодні біля дверей твоїх

Будуть солодощі просити.

Не забудь їх пригостити!

***

З Хеллоуїном! Нехай всі страшилки в житті виявляться іграшковими - як на це свято! Бажаю доброї вдачі, веселощів, чималу купу справжнього позитиву і нічого не боятися, хіба що жартома й на Хеллоуїн!

***

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Маскарадний карнавальчик,

Карнавальний маскарад,

Навкруги нас балаганчик,

Надягайте свій наряд!

З Хеллоуїном ми вітаємо,

Хай і далі вам щастить,

Вам розважитись бажаємо,

Хай вночі ніхто не спить!

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З Хеллоуїном! Бажаю не приховувати страхів, веселитися до втрати свідомості, сміятися до сліз, танцювати до запаморочення, дістати всіх скелетів з шафи, бути страшно красивою істотою та принести в жертву гарбуз. Потворної удачі та кошмарного везіння!

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Хеллоуїн ми зустрічаємо,

Знову в місті маскарад,

В гарбузі ми вирізаємо

Пару дірок - усі в ряд.

Нехай гноми й упирі

Обминуть твою родину,

А злі відьми на мітлі -

Враз візьмуть і просто згинуть!

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