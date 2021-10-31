Хеллоуїн 2021: страшно красиві привітання з колоритним святом
Хеллоуїн відзначать в Україні разом з багатьма іншими країнами світу в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Це колоритне і трохи моторошне свято вже міцно набуло формату забав і стало приводом повеселитися і "начаклувати" смакоти, вбравшись в костюм нечисті, тим самим інтерпретуючи звичаї християнського Дня Всіх Святих, традиції та обряди стародавнього язичницького західного Самайна, і навіть слов'янської Велесової ночі.
У цю яскраву дату також заведено "лякати" своїми привітаннями знайомих, колег і близьких, хоча часто це викликає тільки посмішки та залишає приємні емоції. Яскраві приклади таких поздоровлень з Хеллоуїном ми зібрали для вас у матеріалі нижче.
Привітання з Хеллоуїном 2021 у віршах і прозі, листівках і на відео
З Хеллоуїном всіх вітаю,
За мітлою поспішаю!
Наряджайтеся страшніше,
Разом буде веселіше!
Маску сатани вдягайте,
І скоріш усіх лякайте.
Помаранчевий гарбуз,
Фіолетовий картуз,
Музика готична враз,
Приведе усіх в екстаз!
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В дивне свято Хеллоуїн
Не залишишся один,
І дорослі, й навіть діти
Всі бажають веселитись!
Одягають маски смерті,
І лахміття ще подерті,
І лякатимуть людей,
Не знайомих і гостей.
Від душі ти розважайся,
Налякати всіх старайся!
***
Очікуй на страшні й зловісні сюрпризи цієї ночі! Лячно? Тоді вітаю з Хеллоуїном! Нехай все зло, яке було і, можливо, є в твоєму житті, зникне назавжди, а проблеми, що лякають тебе, стануть нікчемними та нешкідливими. Розважайся, лякай і веселися на повну. Головне, не загубитися серед інших "монстрів", тож вмій бути собою.
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***
Сьогодні ніч у нас така:
Всьому гарбуз є голова!
І в цю ніч ти не один,
З тобою свято - Хеллоуїн!
Хай дім ваш ангел береже,
А зло не перейде до порога,
Спокій й мир у родині живе,
І не торкнеться вас тривога!
***
Сьогодні, на тридцять перше жовтневе число,
У твоє житло увірветься зле Зло!
Не бійся, не лякайся, не кричи й не страждай,
Шампанським й цукерками ти гостя пригощай.
Коли воно, наситившись, погасить свічки,
Ти йому тихенько під маску заглянь.
Танцюй, співай і захоплення не ховай -
Під маскою кривавою, звичайно, буду я!
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***
З Хеллоуїном! Нехай світять яскравіше ваші гарбузи-ліхтарики, відганяючи все зло і погань від рідних домівок. Веселіться, відпочивайте, радійте, набирайтеся вражень, приємно лякайтеся! І нехай всі солодощі сьогодні будуть ваші!
***
З Хеллоуїном всіх вітаю,
Й не заснути я бажаю!
Ти в цей вечір не забудь
Вікна й двері відімкнуть.
Прийде товстий чорний кіт,
Полоскоче за живіт,
Будем гарно святкувати,
Буде Дракула літати,
Франкенштейн зайде у двері,
Хтось завиє поруч в сквері,
Зомбі в щічку поцілує,
Гарна відьма зачаклує!
Цілу ніч і аж до ранку
Будуть гості й гулянка!
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За маскою потрібно сьогодні сховатись
І в чудо-юдо гарненько убратись,
Щоб всіх чудовиськ налякати,
І злих духів назавжди прогнати!
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Відьми, зомбі, упирі
Сьогодні біля дверей твоїх
Будуть солодощі просити.
Не забудь їх пригостити!
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З Хеллоуїном! Нехай всі страшилки в житті виявляться іграшковими - як на це свято! Бажаю доброї вдачі, веселощів, чималу купу справжнього позитиву і нічого не боятися, хіба що жартома й на Хеллоуїн!
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Маскарадний карнавальчик,
Карнавальний маскарад,
Навкруги нас балаганчик,
Надягайте свій наряд!
З Хеллоуїном ми вітаємо,
Хай і далі вам щастить,
Вам розважитись бажаємо,
Хай вночі ніхто не спить!
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З Хеллоуїном! Бажаю не приховувати страхів, веселитися до втрати свідомості, сміятися до сліз, танцювати до запаморочення, дістати всіх скелетів з шафи, бути страшно красивою істотою та принести в жертву гарбуз. Потворної удачі та кошмарного везіння!
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Хеллоуїн ми зустрічаємо,
Знову в місті маскарад,
В гарбузі ми вирізаємо
Пару дірок - усі в ряд.
Нехай гноми й упирі
Обминуть твою родину,
А злі відьми на мітлі -
Враз візьмуть і просто згинуть!
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Нагадаємо, раніше ми писали про традиції, звичаї та цікаві факти про Хеллоуїн - свято, якому вже 2 тисяч років.
Додамо, що українські священики пояснили, чи можуть православні святкувати Хеллоуїн.