HBO розкрив каст нового "Гаррі Поттера" і одразу вляпався у скандал: фани лютують

Телеканал HBO офіційно "познайомив" глядачів з кастом акторів, які гратимуть ключових персонажів у серіалі "Гаррі Поттер". Адаптація культової франшизи миттєво спровокувала суперечки - усе через те, що не всі оцінили вибір персон на культові ролі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис HBO в Instagram.
Так, HBO представив акторів, які гратимуть вчителів та мешканців Гоґвортсу:
Примітно, що коментарі під дописом, де було розкрито акторський каст, закрито. Юзерам не залишили можливості висловити свою думку просто під фото з анонсом серіалу, але вони "пішли" під інші дописи.
Коментаторів обурило те, що Снейпа гратиме темношкірий актор. Ця тема провокувала дискусії ще у грудні минулого року. Втім, тоді в HBO не підтверджували, що саме Ессіду гратиме професора, цю інформацію називали чутками. Також не всі задоволені й іншими акторами, яких обрали на ролі героїв "Гаррі Поттера".
Очікується, що серіал вийде у 2026 році. Хто гратиме інші ролі - поки що залишається загадкою. На критику та закиди фанів в HBO поки що не відреагували.
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