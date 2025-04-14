HBO розкрив каст нового "Гаррі Поттера" і одразу вляпався у скандал: фани лютують

Хто зніметься у серіалі "Гаррі Поттер"

Так, HBO представив акторів, які гратимуть вчителів та мешканців Гоґвортсу:

Директора школи чарів Альбуса Дамблдора зіграє Джон Літгоу

професора Мінерву Макґонеґел зіграє Джанет МакТір

Северуса Снейпа - Паапа Ессіду

в ролі Рубеуса Хагріда виступить Нік Фрост

професора Квірінуса Квіррелла зіграє Люк Таллон

Аргуса Філча - Пол Уайтхаус.

Чому лютує мережа

Примітно, що коментарі під дописом, де було розкрито акторський каст, закрито. Юзерам не залишили можливості висловити свою думку просто під фото з анонсом серіалу, але вони "пішли" під інші дописи.

Коментаторів обурило те, що Снейпа гратиме темношкірий актор. Ця тема провокувала дискусії ще у грудні минулого року. Втім, тоді в HBO не підтверджували, що саме Ессіду гратиме професора, цю інформацію називали чутками. Також не всі задоволені й іншими акторами, яких обрали на ролі героїв "Гаррі Поттера".

Нині ж юзери пишуть:

"Вимкнення коментарів про Гаррі Поттера - ви вже знаєте, що ми цього не хочемо, то навіщо так робити. Я такий збентежений"

"Який сенс робити цей серіал, якщо вам явно байдуже, що думають фанати? Не дивуйтесь, коли величезна частина фандому це не сприйме"

"Навіщо тепер вимкнути коментарі, HBO? Також краще видалити цей допис"

"Коли ви ігноруєте своїх шанувальників, це завжди дорого коштує, приклад тому - повний провал "Білосніжки". Провал! Не ігноруйте своїх шанувальників"

"Той факт, що ви вимкнули коментарі до посту Гаррі Поттера, дуже смішний"

"Тепер можна скасувати серіал Гаррі Поттера".

Очікується, що серіал вийде у 2026 році. Хто гратиме інші ролі - поки що залишається загадкою. На критику та закиди фанів в HBO поки що не відреагували.