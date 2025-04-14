HBO раскрыл каст нового "Гарри Поттера" и сразу вляпался в скандал: фаны лютуют

Телеканал HBO официально "познакомил" зрителей с кастом актеров, которые будут играть ключевых персонажей в сериале "Гарри Поттер". Адаптация культовой франшизы мгновенно спровоцировала споры - все из-за того, что не все оценили выбор персон на культовые роли.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение HBO в Instagram.
Так, HBO представил актеров, которые будут играть учителей и жителей Хогвартса:
Примечательно, что комментарии под пост, где был раскрыт актерский каст, закрыты. Юзерам не оставили возможность высказать свое мнение просто под фото с анонсом сериала, но они "пошли" под другие посты.
Комментаторов возмутило то, что Снейпа будет играть темнокожий актер. Эта тема провоцировала дискуссии еще в декабре прошлого года. Впрочем, тогда в HBO не подтверждали, что именно Эссиду будет играть профессора, эту информацию называли слухами. Также не все довольны и другими актерами, которых выбрали на роли героев "Гарри Поттера".
Ожидается, что сериал выйдет в 2026 году. Кто будет играть другие роли - пока остается загадкой. На критику и упреки фанов в HBO пока не отреагировали.
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