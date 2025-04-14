HBO раскрыл каст нового "Гарри Поттера" и сразу вляпался в скандал: фаны лютуют

Кто снимется в сериале "Гарри Поттер"

Так, HBO представил актеров, которые будут играть учителей и жителей Хогвартса:

Директора школы волшебства Альбуса Дамблдора сыграет Джон Литгоу

профессора Минерву Макгонегел сыграет Джанет МакТир

Северуса Снейпа - Паапа Эссиду

в роли Рубеуса Хагрида выступит Ник Фрост

профессора Квиринуса Квиррелла сыграет Люк Таллон

Аргуса Филча - Пол Уайтхаус.

Почему лютует сеть

Примечательно, что комментарии под пост, где был раскрыт актерский каст, закрыты. Юзерам не оставили возможность высказать свое мнение просто под фото с анонсом сериала, но они "пошли" под другие посты.

Комментаторов возмутило то, что Снейпа будет играть темнокожий актер. Эта тема провоцировала дискуссии еще в декабре прошлого года. Впрочем, тогда в HBO не подтверждали, что именно Эссиду будет играть профессора, эту информацию называли слухами. Также не все довольны и другими актерами, которых выбрали на роли героев "Гарри Поттера".

Сейчас же пользователи пишут:

"Отключение комментариев о Гарри Поттере - вы уже знаете, что мы этого не хотим, так зачем так делать. Я так смущен"

"Какой смысл делать этот сериал, если вам явно безразлично, что думают фанаты? Не удивляйтесь, когда огромная часть фандома это не воспримет"

"Зачем теперь выключить комментарии, HBO? Также лучше удалить этот пост"

"Когда вы игнорируете своих поклонников, это всегда дорого стоит, пример тому - полный провал "Белоснежки". Провал! Не игнорируйте своих поклонников"

"Тот факт, что вы отключили комментарии к посту Гарри Поттера, очень смешной"

"Теперь можно отменить сериал Гарри Поттера".

Ожидается, что сериал выйдет в 2026 году. Кто будет играть другие роли - пока остается загадкой. На критику и упреки фанов в HBO пока не отреагировали.