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HBO раскрыл каст нового "Гарри Поттера" и сразу вляпался в скандал: фаны лютуют

Снейпа сыграет другой актер (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Телеканал HBO официально "познакомил" зрителей с кастом актеров, которые будут играть ключевых персонажей в сериале "Гарри Поттер". Адаптация культовой франшизы мгновенно спровоцировала споры - все из-за того, что не все оценили выбор персон на культовые роли.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение HBO в Instagram.

Кто снимется в сериале "Гарри Поттер"

Так, HBO представил актеров, которые будут играть учителей и жителей Хогвартса:

  • Директора школы волшебства Альбуса Дамблдора сыграет Джон Литгоу
  • профессора Минерву Макгонегел сыграет Джанет МакТир
  • Северуса Снейпа - Паапа Эссиду
  • в роли Рубеуса Хагрида выступит Ник Фрост
  • профессора Квиринуса Квиррелла сыграет Люк Таллон
  • Аргуса Филча - Пол Уайтхаус.

 

Почему лютует сеть

Примечательно, что комментарии под пост, где был раскрыт актерский каст, закрыты. Юзерам не оставили возможность высказать свое мнение просто под фото с анонсом сериала, но они "пошли" под другие посты.

Комментаторов возмутило то, что Снейпа будет играть темнокожий актер. Эта тема провоцировала дискуссии еще в декабре прошлого года. Впрочем, тогда в HBO не подтверждали, что именно Эссиду будет играть профессора, эту информацию называли слухами. Также не все довольны и другими актерами, которых выбрали на роли героев "Гарри Поттера".

Сейчас же пользователи пишут:

  • "Отключение комментариев о Гарри Поттере - вы уже знаете, что мы этого не хотим, так зачем так делать. Я так смущен"
  • "Какой смысл делать этот сериал, если вам явно безразлично, что думают фанаты? Не удивляйтесь, когда огромная часть фандома это не воспримет"
  • "Зачем теперь выключить комментарии, HBO? Также лучше удалить этот пост"
  • "Когда вы игнорируете своих поклонников, это всегда дорого стоит, пример тому - полный провал "Белоснежки". Провал! Не игнорируйте своих поклонников"
  • "Тот факт, что вы отключили комментарии к посту Гарри Поттера, очень смешной"
  • "Теперь можно отменить сериал Гарри Поттера".

Ожидается, что сериал выйдет в 2026 году. Кто будет играть другие роли - пока остается загадкой. На критику и упреки фанов в HBO пока не отреагировали.

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