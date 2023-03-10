Хайп на крові: розгорається скандал навколо брендів, що спекулюють на темі війни

Українські бренди все частіше спекулюють темою війни, рекламуючи свою продукцію. Так у магазинах можна побачити насіння редиски "Азовсталь", кабачків "Привиди Києва" чи напій "Героїчна Буча Комбуча".
А нещодавно ще й фітнес тренер Кate Кalchuk запустила марафон схуднення під назвою "ЗСУ - Знежирені, Сили, України". Українці звинувачують маркетологів у хайпі на темі війни та чужої крові. Розгорається скандал.
Про те, як реагують люди на "патріотичний" маркетинг та чи є доречним такий креатив, розповідаємо у матеріалі нижче.
З різкою критикою креативу на тему війни виступив Юрій Гудименко, сапер ЗСУ. У його поле зору потрапила продукція ТМ "Насіння України" із серією "Насіння перемоги".
Компанія зазначає, що прибуток віддає на підтримку ЗСУ. В асортименті буряки "Бандера", "Патріоти", "Партизани", редиска "Азовсталь", диня "Чорнобаївка", кабачок "Розвідник", айстри "Слава Україні".
"Редиска "Азовсталь", горілка "Бахмут", морозиво "Окоп під Ізюмом", коктейль "Розстріл у Бучі". Просто припиніть н@**й. Це неправильно. Ви це робите не з почуття патріотизму. Ви це робите з бажання збільшити продажі. У вас корисливий мотив", - обурився Юрій у себе на сторінці Facebook.
Він зазначає, що корисливий мотив у бізнесу має обов‘язково бути, але є дуже чітка межа.
"Там, де ваша заслуга і ваш вчинок - ок. Де не ваш - не ок. Все просто. Прибуток або частина прибутку на підтримку ЗСУ? Супер. Це ваше рішення, це ваш прибуток і ваш вчинок. Пишіть про це величезними літерами, подавайте приклад іншим, все чудово", - пише Гудименко.
Також він наголошує, що неприпустимо у назві товару використовувати назву з місця, яке прямо асоціюється з боєм чи трагедією.
"Це не був ваш бій, це не була ваша трагедія. Ви тут ні до чого, ви просто хайпуєте на чужій крові. Пишіть на всіх товарах, що у вас працюють ветерани. Пишіть, що ви допомагаєте армії. Пишіть, що у вас був бізнес у Росії, але ви вийшли після початку війни. Пишіть, це круто і правильно. Нехай конкуренти наздоганяють і працевлаштовують більше ветеранів, ніж ви", - пише Гудименко.
При цьому автора посту підтримали його підписники. Багато хто зізнається, що такий креатив недоречний і вони б самі не купили такий продукт.
Подібну позицію висловила і дослідниця української кухні Олена Брайченко у себе на сторінці Facebook.
"Один великий сайт з продажу насіння підготувався до весняно-польових робіт і пропонує ось такі товари з гучними назвами як на фото. Здавалось, все б нічого, чим поганий буряк "патріот" чи кабачок "байрактар", маємо такий ситуативний маркетинг. Але це дуже погано, і поясню чому тут є проблема, навіть дві", - пише Брайченко.
Вона пояснює, що насправді це нівелювання роботи насіннєвих станцій й підміна понять. Всі назви подаються як певний сорт, але диня "чорнобаївка" не відрізняється від сорту дині "колгоспниця". А над створенням нового сорту йде довга робота селекціонерів. А в даному випадку цього нема.
"Друга проблема полягає у імітації діяльності та максимально швидких маркетингових діях, абсолютно недалекозорих. Це взагалі підриває довіру і до виробника й до торгівельного майданчику", - пояснює Олена.
Також зазначає, що на звороті такого насіння звичайним шрифтом написано дійсний сорт, який у пакетику з гучною назвою.
При цьому варто наголосити, що сама компанія-виробник у себе на сторінці у Facebook опублікувала уже три чеки по 24 тис. грн кожний із перерахунком коштів на підтримку армії.
Серія упаковок "Насіння перемоги" (фото: facebook.com/olena.braichenko)
Ще одним приводом для обурення серед українців став марафон схуднення від тренера Кate Кalchuk. Про це пише MMR.
Назва марафону "ЗСУ - Знежирені, Сили, України", а в самій рекламі блогерка одягнена у військову форму. Деякі користувачі соцмереж висловили своє незадоволення і просили видалити публікації. Багато хто вважає, що це був своєрідний спосіб здобути увагу і накрутити собі підписників.
Опис програми схуднення "ЗСУ"(скриншот)
При цьому на негативні коментарі блогерка відповіла, що вона спілкувалась із військовими перед запуском програми, і вони підтримали її ініціативу. Також зазначила, що нічого негативного у своєму "креативі» вона не бачить, та обіцяє, що частина коштів піде на ЗСУ".
Восени 2022 року серед українців провели опитування щодо рекламування товарів під час війни та маркетингово креативу. Дане дослідження здійснили галузевий підрозділ Google та дослідницька компанія Kantar.
Тоді 77% опитаних відповіли, що патріотична тема у рекламі є завжди актуальною. І лише 8% висловили протилежне твердження.
Водночас 23% українців зазначають, що в період воєнного стану є дії брендів, які дратують: використання патріотичної символіки, невраховування реалій війни і спекуляція на темі війни.
Також більше третини респондентів відповіли, що у рекламі доречно використовувати медійних персон, військових ЗСУ та відомих волонтерів.
Результати соцопитування (скриншот)
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