UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Хай чекають холопи, поки цар бігає": мер Луцька потрапив у скандал після ракетної атаки

Мера Луцька Ігоря Поліщука розкритикували за поведінку після удару по місту (фото: sylapravdy.com)
Автор: Павло Колеснік

Після ракетної атаки по Луцьку 15 серпня, мер міста Ігор Поліщук опинився в центрі скандалу. Все через те, що він пішов бігати у міський парк відразу після російських обстрілів. Такі дії чиновника викликали обурення з боку місцевих мешканців.

Деталі скандалу читайте в нашому матеріалі нижче.

Чому людям не сподобався вчинок мера

Один з місцевих мешканців, Олександр Балтас, у соціальній мережі написав, що "сьогодні фейсбук на Волині заповнив Ігор Поліщук і його новий трюк".

"Я вже давно казав, що мер Луцька - відірваний від реальності нарцис… Якісь там лучани - на тринадцятому плані. Хай чекають холопи, поки цар бігає", - написав чоловік.

Мер Луцька після ракетного удару пішов бігати (фото: пише тг-канал "Труха Луцьк")

На фото, яке викликало резонанс, "топ-мера" під час пробіжки зупинив якийсь чоловік і висловив подяку за вдосконалений та сучасний парк.

Українці розкритикували вчинок мера

Ця публікація "завірусилася", що спричинило шквал критичних коментарів щодо Поліщука.

  • Нормальних слів не вистачає, вибачте за вульгарність
  • Не для того мене мама квіточку ростила
  • Скільки вже тих нарікань на мера у лучан, але нічого не міняється
  • Це ж не з його родини загинули люди? Можна і бігати
  • Він пробив дно цинізму і безвідповідальності

Ігор Поліщук звернувся до українців

Після цього мер вимушений був звернутися до місцевих жителів у своєму особистому Telegram-каналі та роз’яснити обставини.

До того ж, він звинуватив "певних українців" у розповсюдженні ворожнечі між собою та "перекручуванні фактів".

Оскільки, згідно з його словами, він нібито не мав інформації про загиблих, а на місці подій "не виникло необхідності" в його присутності.

"Одразу після вибухів, орієнтовно за 20 хвилин (близько 05:40 ранку) я прибув на місце події, де перебував разом з представниками ДСНС та поліції. Після спілкування з вищевказаними представниками, в мої подальшій присутності більше не було необхідності і я пішов у наш Центральний парк, очікуючи інформацію від представників ДСНС", - написав він.

Знайшлися й ті, хто підтримав мера

До слова, також чимало інтернет-користувачів у коментарях підтримали мера Поліщука:

  • Так ніби мер повинен затулити небо над Луцьком
  • Мер - молодець. Це не він сам себе фотографував та виклав фото, а лучани самі до нього підходять, щоб зробити селфі
  • Хай бігає на здоров’я
  • Біг - це здоров’я, а нам потрібен здоровий мер
  • Мер - кращий за всіх попередніх

Нагадаймо, що російські окупанти 15 серпня завдали ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку. Внаслідок цього загинули троє чоловіків.

Згодом стало відомо, що росіяни вдарили по заводу шведського виробника підшипників SKF.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луцьк