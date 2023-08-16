"Хай чекають холопи, поки цар бігає": мер Луцька потрапив у скандал після ракетної атаки

Чому людям не сподобався вчинок мера

Один з місцевих мешканців, Олександр Балтас, у соціальній мережі написав, що "сьогодні фейсбук на Волині заповнив Ігор Поліщук і його новий трюк".

"Я вже давно казав, що мер Луцька - відірваний від реальності нарцис… Якісь там лучани - на тринадцятому плані. Хай чекають холопи, поки цар бігає", - написав чоловік.

Мер Луцька після ракетного удару пішов бігати (фото: пише тг-канал "Труха Луцьк")

На фото, яке викликало резонанс, "топ-мера" під час пробіжки зупинив якийсь чоловік і висловив подяку за вдосконалений та сучасний парк.

Українці розкритикували вчинок мера

Ця публікація "завірусилася", що спричинило шквал критичних коментарів щодо Поліщука.

Нормальних слів не вистачає, вибачте за вульгарність

Не для того мене мама квіточку ростила

Скільки вже тих нарікань на мера у лучан, але нічого не міняється

Це ж не з його родини загинули люди? Можна і бігати

Він пробив дно цинізму і безвідповідальності

Ігор Поліщук звернувся до українців

Після цього мер вимушений був звернутися до місцевих жителів у своєму особистому Telegram-каналі та роз’яснити обставини.

До того ж, він звинуватив "певних українців" у розповсюдженні ворожнечі між собою та "перекручуванні фактів".

Оскільки, згідно з його словами, він нібито не мав інформації про загиблих, а на місці подій "не виникло необхідності" в його присутності.

"Одразу після вибухів, орієнтовно за 20 хвилин (близько 05:40 ранку) я прибув на місце події, де перебував разом з представниками ДСНС та поліції. Після спілкування з вищевказаними представниками, в мої подальшій присутності більше не було необхідності і я пішов у наш Центральний парк, очікуючи інформацію від представників ДСНС", - написав він.

Знайшлися й ті, хто підтримав мера

До слова, також чимало інтернет-користувачів у коментарях підтримали мера Поліщука: