Обстріл Луцька: росіяни вдарили по промисловому підприємству, три людини загинули

Під час сьогоднішньої масштабної ракетної атаки по Україні росіяни поцілили у промислове підприємство у Луцьку. Внаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще четверо поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Луцька Ігоря Поліщука в ефірі телемарафону.

"Сьогодні зранку двома крилатими ракетами було уражено промислове підприємство у нашому місті. Унаслідок цієї атаки, на превеликий жаль, загинуло троє осіб і четверо постраждали. Це інформація станом на даний час", - сказав Поліщук.

За його словами, працівники ДСНС одразу виїхали на місце для гасіння пожежі та розбору завалів. Зокрема, було врятовано одну людину з-під завалів, вона госпіталізована.

Мер додав, що житлові об'єкти та інші цивільні об'єкти міста, які знаходяться поруч з даним підприємством не постраждали.

За його словами, і загиблі, і постраждалі були працівниками вказаного підприємства. З чотирьох постраждалих трьох госпіталізовано.

"Це звичайне промислове підприємство, яке виготовляло комплектуючі для автомобілів, для промисловості. І яке воно має відношення до військової інфраструктури взагалі не відомо", - зазначив Поліщук.

Обстріл України 15 серпня

Через нічну ракетну атаку РФ у низці міст пролунали вибухи.

Зокрема, у Львові зафіксоване влучання у житлові будинки та територію дитячого садка.

У Луцьку є влучання по одному з промислових підприємств, внаслідок чого загинули три людини.

У Дніпрі також є "приліт" по промисловому підприємству, внаслідок чого поранення отримали дві людини.

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