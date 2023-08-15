Обстріл Луцька: росіяни вдарили по заводу шведського виробника підшипників SKF
Росіяни сьогодні вночі, 15 серпня, обстріляли Луцьк. Ворожі ракети влучили по заводу шведського виробника підшипників SKF.
Про це заявив прес-секретар SKF Карл Бйорнштам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, вночі сталася атака на місто Луцьк і внаслідок цього постраждав їхній завод.
"Нам дуже сумно підтверджувати, що трьох наших колег було вбито", - додав він.
Бйорнштам сказав, що компанія розгляне наслідки атаки і пошкодження заводу, але додав, що її основна увага зосереджена на співробітниках та їхній безпеці.
Що відомо про цей завод в Україні
Згідно з останнім звітом компанії про прибутки та збитки, у найбільшого у світі виробника промислових підшипників в Україні працює близько 1100 співробітників, більшість з яких працюють на заводі в Луцьку.
У звіті також ідеться, що на завод у Луцьку припадало близько 0,5% від загального обсягу виробництва SKF у 2022 році.
AB SKF
Шведська інтернаціональна машинобудівна компанія, найбільший у світі виробник підшипників, систем змащення та мехатроніки. Штаб-квартира компанії розташована в Гетеборзі.
Діяльність SKF зосереджена в області виробництва підшипників кочення, вузлів обертання, ущільнень і створення інженерних рішень в цій області. Компанії належить понад 140 виробничих підприємств в 32 країнах.
Нічний обстріл України
Сьогодні після 4:00 росіяни завдали ракетного удару по мирних містах України. Під атакою, зокрема, опинився Львів, Дніпро, Луцьк, Хмельницький, Запоріжжя та Сміла.
Так, у Луцьку росіяни поцілили по промисловому підприємству, через що загинули троє людей, ще троє постраждали. У Львівській області через атаку отримали поранення 19 осіб, а у Дніпрі пошкоджене промислове підприємство, внаслідок чого поранення отримали дві особи.
При цьому сили ППО збили 16 із 28 крилатих ракет, які росіяни запустили по Україні.
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