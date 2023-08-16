"Пусть ждут холопы пока царь бегает": мэр Луцка попал в скандал после ракетной атаки

После ракетной атаки по Луцку 15 августа мэр города Игорь Полищук оказался в центре скандала. Все потому, что он пошел бегать в городской парк сразу после российских обстрелов. Такие действия чиновника вызвали негодование со стороны местных жителей.
Подробности скандала читайте в нашем материале ниже.
Один из местных жителей Александр Балтас в социальной сети написал, что "сегодня фейсбук на Волыни заполнил Игорь Полищук и его новый трюк".
"Я уже давно говорил, что мэр Луцка - оторванный от реальности нарцисс... Какие-то там лучане - на тринадцатом плане. Пусть ждут холопы, пока царь бегает", - написал мужчина.
Мэр Луцка после ракетного удара пошел бегать (фото: пишет тг-канал "Труха Луцьк")
На фото, которое вызвало резонанс, "топ-мэра" во время пробежки остановил мужчина и выразил благодарность за усовершенствованный и современный парк.
Эта публикация "завирусилась", что повлекло за собой шквал критических комментариев относительно Полищука.
После этого мэр был вынужден обратиться к местным жителям в своем личном Telegram-канале и разъяснить обстоятельства.
К тому же он обвинил "определенных украинцев" в распространении вражды между собой и "извращении фактов".
Поскольку, согласно его словам, он якобы не располагал информацией о погибших, а на месте событий "не возникло необходимости" в его присутствии.
"Сразу после взрывов, ориентировочно через 20 минут (около 05:40 утра) я прибыл на место происшествия, где находился вместе с представителями ГСЧС и полиции. После общения с вышеуказанными представителями, в моем дальнейшем присутствии больше не было необходимости и я пошел в наш Центральный парк, ожидая информацию от представителей ГСЧС", - написал он.
К слову, также многие интернет-пользователи в комментариях поддержали мэра Полищука:
Напомним, что российские оккупанты 15 августа нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Луцке. В результате погибли трое мужчин.
Позже стало известно, что россияне ударили по заводу шведского производителя подшипников SKF.