"Хай чекають холопи, поки цар бігає": мер Луцька потрапив у скандал після ракетної атаки
Після ракетної атаки по Луцьку 15 серпня, мер міста Ігор Поліщук опинився в центрі скандалу. Все через те, що він пішов бігати у міський парк відразу після російських обстрілів. Такі дії чиновника викликали обурення з боку місцевих мешканців.
Деталі скандалу читайте в нашому матеріалі нижче.
Чому людям не сподобався вчинок мера
Один з місцевих мешканців, Олександр Балтас, у соціальній мережі написав, що "сьогодні фейсбук на Волині заповнив Ігор Поліщук і його новий трюк".
"Я вже давно казав, що мер Луцька - відірваний від реальності нарцис… Якісь там лучани - на тринадцятому плані. Хай чекають холопи, поки цар бігає", - написав чоловік.
Мер Луцька після ракетного удару пішов бігати (фото: пише тг-канал "Труха Луцьк")
На фото, яке викликало резонанс, "топ-мера" під час пробіжки зупинив якийсь чоловік і висловив подяку за вдосконалений та сучасний парк.
Українці розкритикували вчинок мера
Ця публікація "завірусилася", що спричинило шквал критичних коментарів щодо Поліщука.
- Нормальних слів не вистачає, вибачте за вульгарність
- Не для того мене мама квіточку ростила
- Скільки вже тих нарікань на мера у лучан, але нічого не міняється
- Це ж не з його родини загинули люди? Можна і бігати
- Він пробив дно цинізму і безвідповідальності
Ігор Поліщук звернувся до українців
Після цього мер вимушений був звернутися до місцевих жителів у своєму особистому Telegram-каналі та роз’яснити обставини.
До того ж, він звинуватив "певних українців" у розповсюдженні ворожнечі між собою та "перекручуванні фактів".
Оскільки, згідно з його словами, він нібито не мав інформації про загиблих, а на місці подій "не виникло необхідності" в його присутності.
"Одразу після вибухів, орієнтовно за 20 хвилин (близько 05:40 ранку) я прибув на місце події, де перебував разом з представниками ДСНС та поліції. Після спілкування з вищевказаними представниками, в мої подальшій присутності більше не було необхідності і я пішов у наш Центральний парк, очікуючи інформацію від представників ДСНС", - написав він.
Знайшлися й ті, хто підтримав мера
До слова, також чимало інтернет-користувачів у коментарях підтримали мера Поліщука:
- Так ніби мер повинен затулити небо над Луцьком
- Мер - молодець. Це не він сам себе фотографував та виклав фото, а лучани самі до нього підходять, щоб зробити селфі
- Хай бігає на здоров’я
- Біг - це здоров’я, а нам потрібен здоровий мер
- Мер - кращий за всіх попередніх
Нагадаймо, що російські окупанти 15 серпня завдали ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку. Внаслідок цього загинули троє чоловіків.
Згодом стало відомо, що росіяни вдарили по заводу шведського виробника підшипників SKF.