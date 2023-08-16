"Пусть ждут холопы пока царь бегает": мэр Луцка попал в скандал после ракетной атаки

После ракетной атаки по Луцку 15 августа мэр города Игорь Полищук оказался в центре скандала. Все потому, что он пошел бегать в городской парк сразу после российских обстрелов. Такие действия чиновника вызвали негодование со стороны местных жителей.

Почему людям не понравился поступок мэра

Один из местных жителей Александр Балтас в социальной сети написал, что "сегодня фейсбук на Волыни заполнил Игорь Полищук и его новый трюк".

"Я уже давно говорил, что мэр Луцка - оторванный от реальности нарцисс... Какие-то там лучане - на тринадцатом плане. Пусть ждут холопы, пока царь бегает", - написал мужчина.

Мэр Луцка после ракетного удара пошел бегать (фото: пишет тг-канал "Труха Луцьк")

На фото, которое вызвало резонанс, "топ-мэра" во время пробежки остановил мужчина и выразил благодарность за усовершенствованный и современный парк.

Украинцы раскритиковали поступок мэра

Эта публикация "завирусилась", что повлекло за собой шквал критических комментариев относительно Полищука.

Нормальних слів не вистачає, вибачте за вульгарність

Не для того мене мама квіточку ростила

Скільки вже тих нарікань на мера у лучан, але нічого не міняється

Це ж не з його родини загинули люди? Можна і бігати

Він пробив дно цинізму і безвідповідальності

Игорь Полищук обратился к украинцам

После этого мэр был вынужден обратиться к местным жителям в своем личном Telegram-канале и разъяснить обстоятельства.

К тому же он обвинил "определенных украинцев" в распространении вражды между собой и "извращении фактов".

Поскольку, согласно его словам, он якобы не располагал информацией о погибших, а на месте событий "не возникло необходимости" в его присутствии.

"Сразу после взрывов, ориентировочно через 20 минут (около 05:40 утра) я прибыл на место происшествия, где находился вместе с представителями ГСЧС и полиции. После общения с вышеуказанными представителями, в моем дальнейшем присутствии больше не было необходимости и я пошел в наш Центральный парк, ожидая информацию от представителей ГСЧС", - написал он.

Нашлись и те, кто поддержал мэра

К слову, также многие интернет-пользователи в комментариях поддержали мэра Полищука: