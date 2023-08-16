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"Пусть ждут холопы пока царь бегает": мэр Луцка попал в скандал после ракетной атаки

Новина українською →
Луцк, Среда 16 августа 2023 19:23
"Пусть ждут холопы пока царь бегает": мэр Луцка попал в скандал после ракетной атаки Мэра Луцка Игоря Полищука раскритиковали за поведение после удара по городу (фото: sylapravdy.com)
Автор: Павел Колесник

После ракетной атаки по Луцку 15 августа мэр города Игорь Полищук оказался в центре скандала. Все потому, что он пошел бегать в городской парк сразу после российских обстрелов. Такие действия чиновника вызвали негодование со стороны местных жителей.

Подробности скандала читайте в нашем материале ниже.

Почему людям не понравился поступок мэра

Один из местных жителей Александр Балтас в социальной сети написал, что "сегодня фейсбук на Волыни заполнил Игорь Полищук и его новый трюк".

"Я уже давно говорил, что мэр Луцка - оторванный от реальности нарцисс... Какие-то там лучане - на тринадцатом плане. Пусть ждут холопы, пока царь бегает", - написал мужчина.

&quot;Пусть ждут холопы пока царь бегает&quot;: мэр Луцка попал в скандал после ракетной атаки

Мэр Луцка после ракетного удара пошел бегать (фото: пишет тг-канал "Труха Луцьк")

На фото, которое вызвало резонанс, "топ-мэра" во время пробежки остановил мужчина и выразил благодарность за усовершенствованный и современный парк.

Украинцы раскритиковали поступок мэра

Эта публикация "завирусилась", что повлекло за собой шквал критических комментариев относительно Полищука.

  • Нормальних слів не вистачає, вибачте за вульгарність
  • Не для того мене мама квіточку ростила
  • Скільки вже тих нарікань на мера у лучан, але нічого не міняється
  • Це ж не з його родини загинули люди? Можна і бігати
  • Він пробив дно цинізму і безвідповідальності

Игорь Полищук обратился к украинцам

После этого мэр был вынужден обратиться к местным жителям в своем личном Telegram-канале и разъяснить обстоятельства.

К тому же он обвинил "определенных украинцев" в распространении вражды между собой и "извращении фактов".

Поскольку, согласно его словам, он якобы не располагал информацией о погибших, а на месте событий "не возникло необходимости" в его присутствии.

"Сразу после взрывов, ориентировочно через 20 минут (около 05:40 утра) я прибыл на место происшествия, где находился вместе с представителями ГСЧС и полиции. После общения с вышеуказанными представителями, в моем дальнейшем присутствии больше не было необходимости и я пошел в наш Центральный парк, ожидая информацию от представителей ГСЧС", - написал он.

Нашлись и те, кто поддержал мэра

К слову, также многие интернет-пользователи в комментариях поддержали мэра Полищука:

  • Так ніби мер повинен затулити небо над Луцьком
  • Мер - молодець. Це не він сам себе фотографував та виклав фото, а лучани самі до нього підходять, щоб зробити селфі
  • Хай бігає на здоров’я
  • Біг - це здоров’я, а нам потрібен здоровий мер
  • Мер - кращий за всіх попередніх

Напомним, что российские оккупанты 15 августа нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Луцке. В результате погибли трое мужчин.

Позже стало известно, что россияне ударили по заводу шведского производителя подшипников SKF.

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Луцк