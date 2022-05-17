"Хатико" из Бородянки уже два месяца ждет хозяина в полностью разрушенном доме (видео)

На видео поведали, что животное подкармливают неравнодушные люди и оно достаточно упитанное, но преданность и любовь к человеку поражает.

Как сообщили волонтеры, в доме нет ни одной живой души.

“Нам так и не удалось узнать, что же случилось с бывшими хозяевами этой собачки. Если узнали малого – напишите нам! Хотим, чтобы его история была со счастливым финалом! – сообщают зоозащитники.