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"Хатико" из Бородянки уже два месяца ждет хозяина в полностью разрушенном доме (видео)

В Бородянке появился свой "Хатико" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В разрушенной российскими военными Бородянке Киевской области верный пес продолжает ждать своего хозяина. Собака не покидает места, где она счастливо жила с владельцем до войны.

О преданности четырехлапого друга рассказали зооволонтеры в сети.

На видео поведали, что животное подкармливают неравнодушные люди и оно достаточно упитанное, но преданность и любовь к человеку поражает.

Как сообщили волонтеры, в доме нет ни одной живой души.

“Нам так и не удалось узнать, что же случилось с бывшими хозяевами этой собачки. Если узнали малого – напишите нам! Хотим, чтобы его история была со счастливым финалом! – сообщают зоозащитники.

Напомним, ранее мы писали о том, что Макаровский Хатико, который ждал хозяйку, обрел новую семью.

А также рассказывали невероятную историю собаки из Бучи, фото которой облетело весь мир.

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Бородянка