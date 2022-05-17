"Хатіко" з Бородянки вже два місяці чекає господаря в повністю зруйнованому будинку (відео)

На відео повідали, що тварину підгодовують небайдужі люди і вона досить вгодована, але відданість і любов до людини вражає.

Як повідомили волонтери, в будинку немає жодної живої душі.

"Нам так і не вдалося дізнатися, що ж сталося з колишніми господарями цієї собачки. Якщо пізнали малого - напишіть нам! Хочемо, щоб його історія була зі щасливим фіналом! - повідомляють зоозахисники.