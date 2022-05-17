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"Хатіко" з Бородянки вже два місяці чекає господаря в повністю зруйнованому будинку (відео)

У Бородянці з'явився свій "Хатіко" (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У зруйнованій російськими військовими Бородянці Київської області вірний пес продовжує чекати свого господаря. Собака не залишає місця, де він щасливо жив з власником до війни.

Про відданість чотирилапого друга розповіли зооволонтери в мережі.

На відео повідали, що тварину підгодовують небайдужі люди і вона досить вгодована, але відданість і любов до людини вражає.

Як повідомили волонтери, в будинку немає жодної живої душі.

"Нам так і не вдалося дізнатися, що ж сталося з колишніми господарями цієї собачки. Якщо пізнали малого - напишіть нам! Хочемо, щоб його історія була зі щасливим фіналом! - повідомляють зоозахисники.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Макарівський Хатіко, який чекав господиню, знайшов нову сім'ю.

А також розповідали неймовірну історію собаки з Бучі, фото якої облетіло весь світ.

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Бородянка