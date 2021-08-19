В харьковском метро заметили лису (видео)

В харьковском метро пассажиры заметили лису. Животное забежало на на станцию метро "Пролетарская" и спустилось в тоннель к рельсам. Работники метрополитена говорят, что раньше лису здесь не видели.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Харьков Life".
"Ничего необычного просто лиса на ст. м. "Пролетарская". Работники метро говорят, что видят ее впервые и почему-то запрещают снимать…" - говорится в сообщении.
Один из пользователей сети предположил, что это может быть домашний лис Патрик, который потерялся еще в сентябре прошлого года. Тогда было объявление, что лис не очень боится людей, но и не подходит слишком близко.
Вот что пишут другие люди.
Напомним, в Киеве на Позняках заметили коз, которые паслись во дворах многоэтажек. Кроме того, одно из животных вылезло на крышу легкового автомобиля.
Мы также писали о том, что в Запорожье бездомный пес загрыз женщину. Собака прокусила артерию на ноге, пострадавшая потеряла очень много крови и умерла в карете "скорой помощи".