У харківському метро помітили лисицю (відео)

У харківському метро пасажири помітили лисицю. Тварина забігла на станцію метро "Пролетарська" і спустилося в тунель до рейок. Працівники метрополітену кажуть, що раніше лисицю тут не бачили.

"Нічого незвичайного просто лисиця на ст. м." Пролетарська ". Працівники метро кажуть, що бачать її вперше і чомусь забороняють знімати..." - йдеться в повідомленні.

Один з користувачів мережі припустив, що це може бути домашній лис Патрік, який загубився ще в вересні минулого року. Тоді було оголошення, що лис не дуже боїться людей, але і не підходить надто близько.

Ось що пишуть інші люди.