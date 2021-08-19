У харківському метро помітили лисицю (відео)
У харківському метро пасажири помітили лисицю. Тварина забігла на станцію метро "Пролетарська" і спустилося в тунель до рейок. Працівники метрополітену кажуть, що раніше лисицю тут не бачили.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Харьков Life".
"Нічого незвичайного просто лисиця на ст. м." Пролетарська ". Працівники метро кажуть, що бачать її вперше і чомусь забороняють знімати..." - йдеться в повідомленні.
Один з користувачів мережі припустив, що це може бути домашній лис Патрік, який загубився ще в вересні минулого року. Тоді було оголошення, що лис не дуже боїться людей, але і не підходить надто близько.
Ось що пишуть інші люди.
- Бідна тварина, на стільки голодна, що вийшла до людей;
- Ну метро режимний об'єкт - можуть заборонити зйомку;
- Лисиця прекрасно полює на домашніх котиків. Будьте пильні! Коти і миші - основний її корм в місті. І вона дуже плодовита. Купу всякої живності носить на собі і схильна до сказу.
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