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У харківському метро помітили лисицю (відео)

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Харків, Четвер 19 серпня 2021 12:52
У харківському метро помітили лисицю (відео) Колаж РБК-Україна: в харківському метро помітили лисицю
Автор: Роман Мирончук

У харківському метро пасажири помітили лисицю. Тварина забігла на станцію метро "Пролетарська" і спустилося в тунель до рейок. Працівники метрополітену кажуть, що раніше лисицю тут не бачили.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Харьков Life".

"Нічого незвичайного просто лисиця на ст. м." Пролетарська ". Працівники метро кажуть, що бачать її вперше і чомусь забороняють знімати..." - йдеться в повідомленні.

Один з користувачів мережі припустив, що це може бути домашній лис Патрік, який загубився ще в вересні минулого року. Тоді було оголошення, що лис не дуже боїться людей, але і не підходить надто близько.

Ось що пишуть інші люди.

  • Бідна тварина, на стільки голодна, що вийшла до людей;
  • Ну метро режимний об'єкт - можуть заборонити зйомку;
  • Лисиця прекрасно полює на домашніх котиків. Будьте пильні! Коти і миші - основний її корм в місті. І вона дуже плодовита. Купу всякої живності носить на собі і схильна до сказу.

Нагадаємо, в Києві на Позняках помітили кіз, які паслися на подвір'ях багатоповерхівок. Крім того, одна з тварин вилізла на дах легкового автомобіля.

Ми також писали про те, що в Запоріжжі бездомний пес загриз жінку. Собака прокусила артерію на нозі, постраждала втратила дуже багато крові і померла в кареті "швидкої допомоги".

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Харків метро
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