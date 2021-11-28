Умер легендарный Александр Градский, один из основателей "русского рока"
В Москве умер легендарный певец, композитор, тренер российского "Голоса", один из пионеров "русского рока" Александр Градский. Ему было 72 года, и в сентябре он перенес коронавирус.
Об этом сообщает росСМИ.
Народного артиста РФ забрали в пятницу, 26 ноября, с подозрением на инсульт. Врачи боролись за его жизнь, но около часу ночи 28-го числа его не стало.
В сентябре этого года Градский переболел коронавирусом, после чего его здоровье ухудшилось. Он чувствовал слабость, боль в ногах, испытывал трудности с передвижением. При этом оставался тренером "Голоса".
Градского доставляли на съемки в лежачем положении, напротив его кресла всегда стоял вентилятор, а обсуждение участников им свели до минимума.
Что известно о жизненном пути легенды
Александр Градский был легендой еще при жизни. Певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор. Один из основоположников "русского рока".
Заниматься музыкой он начал еще в школьные годы - в 1960-х годах основал рок-группы "Славяне" и "Скоморохи".
В 1974 году имя Александра Градского прогремело после выхода картины Андрея Кончаловского "Романс о влюбленных", музыку к которому написал композитор. Градский в этом фильме не только сочинял музыку, но и исполнял вокальные партии.
А в 1976 году Градский впервые исполнил песню "Как молоды мы были", написанную композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым для фильма "Моя любовь на третьем курсе". Эта композиция стала своего рода "визитной карточкой" певца.
С 2012 Градский был членом жюри российского "Голоса", где в первых трех сезонах которого побеждали участники его команды.
У композитора был собственный музыкальный театр "Градский Холл", основанный в Москве в 2014 году.
Видео: Александр Градский, Как молоды мы были
Вел авторскую радиопрограмму "Хит-парад Александра Градского", в которой было представлено около 107 артистов разных жанров. В частности, свой первый эфир получили Юрий Шевчук, Константин Кинчев, Виктор Цой и многие другие легенды рок-музыки.
Автор музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 дисков, автор нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен.
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