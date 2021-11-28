У харківському метро помер відомий диктор радіо і телебачення

Юрій Вірченко, диктор вищої категорії Харківського обласного радіо і телебачення, помер сьогодні, 28 листопада, вдень на харківській станції метро "Київська".

Попередньо, причиною смерті 71-річного чоловіка став серцевий напад. Співробітники метрополітену викликали швидку допомогу, але лікарі тільки констатували смерть.

Юрій Вірченко (фото: gx.net.ua)

Варто зазначити, що з дня відкриття метрополітену в Харкові і аж до 2016 року всі назви станцій звучали голосом Вірченка.

У листопаді 2020 року в День радіо і телебачення, була організована зустріч колишніх представників професії, на яку також покликали Юрія Вірченка.

Він згадав, як вперше почув свій голос по радіо і тоді йому він не сподобався.

"Цього хлопця я б на роботу не взяв. Так мені не сподобався мій голос", - розповів Юрій.

Він зрозумів, що своїм голосом необхідно займатися. Кожен день по 20-30 хвилин Юрій сідав за фортепіано і починав розробляти голос, читаючи гекзаметри (будь-які вірші, що складаються з шести стоп).

Вірченко також зазначив, що почав працювати на радіо з 1971 року. У підсумку він пропрацював там 38 років, з них 28 - диктором. Це було його першим і останнім місцем роботи.

Він також провів сотні телевізійних програм, оскільки в той час, на місцевому телебаченні не було чоловіка-диктора.

Зустріч колишніх працівників радіо, на якій був присутній Юрій Вірченко (відео: YouTube)