Харьковские активисты самостоятельно спасли реку от экокатастрофы: вынесли 108 тонн мусора

Харьковский экоактивист Артем Приходько устроил необычную "пляжную" фото- и видеосессию на берегу речи Уды с надувным матрасом и кругом прямо в куче мусора, чтобы обратить внимание на серьезную проблему загрязнения окружающей среды.

Вместе с волонтерами ему удалось с 15 мая в течение 15 субботников очистить воду от 108 тонн мусора.

Неравнодушные харьковчане, которые приобщились к эко-акции "чистые Уды", смогли собрать 400 кг пластика, 2 тонны стекла и 5 тонн древесины, которыми был загрязнен берег реки и сама вода.

Видео: экоактивист показал, сколько мусора было в реке Уды

"С мая по конец августа я с друзьями каждую субботу ездил на реку Уды. Там мы чистили реку от мусора, собрали более 108 тонн мусора (пластика, стеклянных бутылок, дерева, шприцов, мертвых собак в мешках и много другого. Вместе с друзьями освободили 2 километра реки от мусорных островов, разработали мусорный уловитель, который будет препятствовать образованию новых мусорных заторов", - рассказал Артем, как провел это лето.

Экоактивист Артем Приходько показал, как выглядит отдых на загрязненной природе (фото: facebook.com/prihdkoartem)

Перед этим, в конце июля, экоактивист также выступал с обращением к президенту, чтобы привлечь внимание на проблему засоренности водоемов.

Волонтеры очищали реку Уды от мусора все лето (фото: facebook.com/prihdkoartem)

Так, волонтерам, спасающим реку от экологической катастрофы, очень не хватало спецтехники.

Приходько рассказал, что мусор, который они убирают с реки Уда - как раз харьковский, он попадает на участок водоема в области именно из города.

Волонтеры очистили реку Уды и береговую линию от 108 тонн мусора (фото: facebook.com/prihdkoartem)

Также активисты призывают внести территорию вблизи поселка Жихор к особой природоохранной зоне и установить в Удах конструкцию для отлова мусора.

Позже Артем рассказал, что в конце августа благодаря помощи харьковских коммунальщиков на местной плотине начата активная работа по расчистке места под установку мусорного уловителя Trash Killer.

Видео: на плотине устанавливают спецтехнику для отлова мусора