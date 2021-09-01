Харківські активісти самостійно врятували річку від екокатастрофи: винесли 108 тонн сміття

Харківський екоактивіст Артем Приходько влаштував незвичайну "пляжну" фото- і відеосесію на березі річки Уди з надувним матрацом і кругом прямо в купі сміття, щоб звернути увагу на серйозну проблему забруднення навколишнього середовища.

Разом з волонтерами йому вдалося з 15 травня протягом 15 суботників очистити воду від 108 тонн сміття.

Небайдужі харків'яни, які долучилися до еко-акції "чисті Уди", змогли зібрати 400 кг пластику, 2 тонни скла і 5 тонн деревини, якими був забруднений берег річки й сама вода.

Відео: екоактивіст показав, скільки сміття було в річці Уди

"З травня по кінець серпня я з друзями щосуботи їздив на річку Уди. Там ми чистили річку від сміття, зібрали понад 108 тонн сміття (пластику, скляних пляшок, дерева, шприців, мертвих собак в мішках і багато іншого. Разом з друзями звільнили 2 кілометри річки від сміттєвих островів, розробили сміттєвий уловлювач, який буде перешкоджати утворенню нових сміттєвих заторів", - розповів Артем, як провів це літо.

Екоактивіст Артем Приходько показав, як виглядає відпочинок на забрудненій природі (фото: facebook.com/prihdkoartem)

Перед цим, наприкінці липня, екоактивіст також виступав зі зверненням до президента, щоб привернути увагу на проблему засміченості водойм.

Волонтери очищали річку Уди від сміття все літо (фото: facebook.com/prihdkoartem)

Так, волонтерам, які рятують річку від екологічної катастрофи, дуже не вистачало спецтехніки.

Приходько розповів, що сміття, яке вони прибирають з річки Уда - харківське, воно потрапляє на ділянку водойми в області саме з міста.

Волонтери очистили річку Уди та берегову лінію від 108 тонн сміття (фото: facebook.com/prihdkoartem)

Також активісти закликають внести територію поблизу селища Жихор до особливої природоохоронної зони та встановити в Удах конструкцію для вилову сміття.

Пізніше Артем розповів, що наприкінці серпня завдяки допомозі харківських комунальників на місцевій греблі розпочато активну роботу з розчищення місця під установку сміттєвого уловлювача Trash Killer.

Відео: на греблі встановлюють спецтехніку для вилову сміття