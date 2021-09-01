В Житомире река Тетерев на грани экокатастрофы: нечистоты постоянно сливают в водоем

В Житомире в речку Тетерев снова слили нечистоты. Это уже стало системой со стороны коммунального предприятия "Житомирводоканал".

Об этом сообщается на странице в Facebook в Государственной экологической инспекции Полесского округа.

"Это уже, наверное, стало системой, которую ввело КП "Житомирводоканал", а именно систематически осуществлять сброс неочищенных сточных вод в реку Тетерев с ГКНС. Стало известно о том, что снова осуществляется сброс, в том же месте, как и две недели назад, когда было сброшено почти 120 тыс. м3 неочищенных сточных вод", - сказано в сообщении.

Отмечается, что отделом инструментально-лабораторного контроля Инспекции отобраны пробы воды для определения в ней содержания загрязняющих веществ и принятия в пределах полномочий соответствующих мер реагирования.

"Можно сделать выводы, что руководству КП "Житомирводоканал", пожалуй, безразлично на окружающую среду, и видно для них не существенная и сумма убытков, рассчитанная за аналогичные ситуации", - говорится в сообщении.

Экологи напомнили, что в июне были выписаны штрафы:

за сброс неочищенных сточных вод - 50 тысяч 709 грн

за загрязнение земельных ресурсов - 440 тысяч 506 грн

В июле штрафы были такие

• за сброс неочищенных сточных вод - 13 млн 100 тысяч 612 грн

• за гибель водных живых ресурсов - 8 млн 988 тысяч 315 грн

• за загрязнение земельных ресурсов - 879 тысяч 902 грн.