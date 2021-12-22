Под Харьковом "зэки" наживались на клиентах почтовых служб: как работала схема

Под Харьковом заключенные организовали мошенническую схему и обманывали клиентов почты, получали деньги за отправление вместо представителей интернет-магазинов. Злоумышленники действовали при помощи пособников, которые находились на свободе.
Об этом 22 декабря передали в пресс-службе Киберполиции.
Преступников разоблачили, а расследование велось несколько месяцев. Теперь обвинительный акт направили в суд. Фигурантам грозит до 12 лет за решеткой.
Как говорится в материалах дела, 30-летний организатор преступной группировки и два соучастника, находясь в месте лишения свободы, координировали деятельность еще двух членов группы на воле.
"Злоумышленники оформляли фиктивные заказы в интернет-магазинах с отправкой наложенным платежом. Далее звонили по телефону продавцам, представляясь сотрудниками почтовой компании, и выспрашивали коды доступа в личные кабинеты", - рассказали правоохранители.
После этого они в личных кабинетах на сайте почтовой службы подменяли реквизиты для оплаты экспресс-накладных. В результате деньги покупателей поступали на подконтрольные мошенникам счета.
Как уточнили в Киберполиции, в настоящее время четыре фигуранта находятся под стражей, еще один - под домашним арестом.
Под Харьковом мошенники из тюрьмы организовали схему по краже денег клиентов почтовых служб (фото: cyberpolice.gov.ua)
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