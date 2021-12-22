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Под Харьковом "зэки" наживались на клиентах почтовых служб: как работала схема

Автор: Владимир Костырин

Под Харьковом заключенные организовали мошенническую схему и обманывали клиентов почты, получали деньги за отправление вместо представителей интернет-магазинов. Злоумышленники действовали при помощи пособников, которые находились на свободе.

Об этом 22 декабря передали в пресс-службе Киберполиции.

Преступников разоблачили, а расследование велось несколько месяцев. Теперь обвинительный акт направили в суд. Фигурантам грозит до 12 лет за решеткой.

Как говорится в материалах дела, 30-летний организатор преступной группировки и два соучастника, находясь в месте лишения свободы, координировали деятельность еще двух членов группы на воле.

"Злоумышленники оформляли фиктивные заказы в интернет-магазинах с отправкой наложенным платежом. Далее звонили по телефону продавцам, представляясь сотрудниками почтовой компании, и выспрашивали коды доступа в личные кабинеты", - рассказали правоохранители.

После этого они в личных кабинетах на сайте почтовой службы подменяли реквизиты для оплаты экспресс-накладных. В результате деньги покупателей поступали на подконтрольные мошенникам счета.

Как уточнили в Киберполиции, в настоящее время четыре фигуранта находятся под стражей, еще один - под домашним арестом.

Под Харьковом мошенники из тюрьмы организовали схему по краже денег клиентов почтовых служб (фото: cyberpolice.gov.ua)

Ранее сообщалось, что одесские зэки выманили 60 тысяч у десятилетней школьницы из Чернигова, используя схему "ваш родственник в беде".

Также мы писали о том, что мошенники обманывают туристов с жильем в Карпатах, "сдавая" коттеджи, которых на самом деле нет.

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ХарьковСхемы мошенников