Под Харьковом водитель снял на видео пылевую бурю: обрушилась посреди дороги

Под Харьковом прошлась пылевая буря на автодороге около села Алексеевка. Атмосферное явление в Краснокутском районе на трассе зафиксировал на видео очевидец, который проезжал в своем авто в это время. Мужчина оказался в центре потока мощного ветра и пылевого облака.

На кадрах видно, что перед водителем возникла пылевая буря, которая усиливается по мере приближения машины. И хоть видимость заметно ухудшается, небо не полностью затянуто тучами. Про сильный ветер можно судить по гнущимся деревьям.

Из мглы в определенный момент возникает другой автомобиль, который движется в обратную сторону.

Отмечается, что пылевая буря образовалась под Харьковом 12 мая.

По словам местных жителей, стихия показалась в месте, где недавно вырубили лес. Раньше подобного им видеть не проходилось. Об этом передает издание "Город Х".

"Я тоже в нее попала. Никогда ничего подобного не видела!" - рассказала жительница Харькова Валентина.

Видео: Пылевая буря под Харьковом

Между тем, вчера в Харькове пронесся ураган, который повалил много деревьев в городе и буйствовал практически целый день. Мощные порывы повредили десятки деревьев в Киевском, Московском, Слободском, Основянском района. К сожалению, не обошлось без пострадавших - в центре Харькова на улице Чернышевского дерево упало на прохожих и задело припаркованный автомобиль, а также фасад дома. Одного из мужчин госпитализировали на "скорой", а второй от медпомощи отказался.

Ураган в Харькове обрушил десятки деревьев (Фото: kh-news.net)

Ранее мы писали о том, что около месяца назад пылевая буря накрыла Киев. В тот день ветер в столице был с порывами до 12 метров в секунду. Киевляне выложили в сеть много фотографий и видео стихии.

Также сообщалось, что в начале мая под Мелитополем в Запорожской области пронесся огромный смерч, который наделал бед возле села Степное и поселка Малый Утлюг. Грозное атмосферное явление заметили местные жители и сняли воздушные вихри на видео. На метеостанции отметили, что кучево-дождевое (грозовое) облако поднималось до высоты 11 км.