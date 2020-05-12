На Прикарпатье обрушилась пылевая буря: видео стихии

Прикарпатье накрыла пылевая буря (коллаж: РБК-Украина)

По Прикарпатью пронеслась пылевая буря, которая стала причиной аварии

Прикарпатье накрыла пылевая буря во вторник, 12 мая. Возле Коломыи Ивано-Франковской области мощный ветер поднял с полей пыль, в результате чего видимость на дороге серьезно ухудшилась и произошло ДТП.

Очевидец бури Виталий Фещук снял видео, в котором показал, как ухудшилась видимость на дороге из-за стихии. Также на его видео видно, как столкнулись два легковых автомобиля.

Видео пылевой бури опубликовала районная газета "Край" на своей странице в Facebook.

До уваги водіїв! Непроста ситуація саме в ці хвилини на шляху до Коломиї. Згадується нещодавня пилова буря в Києві.... Опубликовано Газета "Край" Понедельник, 11 мая 2020 г.

Прикарпатье накрыла пылевая буря (видео: facebook.com/krayonline)

Стоит отметить, что синоптики предупреждали жителей Ивано-Франковской области, что 12 мая возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Также был объявлен "желтый" уровень опасности, но о пылевых бурях в прогнозе не упоминалось.

Напомним, что почти месяц назад, 16 апреля, пылевая буря накрыла Киев. В тот день ветер в столице был с порывами от 16 до 12 метров в секунду. Жители Киева выложили в сеть много фотографий и видео стихии.

В КГГА отметили, что причина пылевой бури - изменения климата. К такому явлению привела воздушная эрозия почв и снижение уровня грунтовых вод.

Ранее сообщалось о том, что под Одессой пронесся огромный "смерч". Столб из пыли, песка, камней и мелкого мусора несся по дороге прямо навстречу автомобилю, из которого велась съемка.