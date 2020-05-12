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В Харькове на двоих людей упало дерево

Новости » Происшествия     12.05.2020 - 18:45
В Харькове на двоих людей упало дерево
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Один мужчина получил многочисленные травмы

В центре Харькова дерево упало на двоих мужчин и припаркованное рядом авто, один из потерпевших получил многочисленные травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kharkiv Today.

Как сообщается, одного из пострадавших прохожие вытаскивали из-под упавшего дерева. На место происшествия прибыли медики и увезли мужчину в больницу.

"Ушиб теменной области, черепно-мозговая травма под вопросом и ушиб грудной клетки", - рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Второй пострадавший самостоятельно ушел с места инцидента.

"Скорая увезла пострадавшего мужчину, около 50 лет, которого придавило деревом. Скорая приехала очень быстро, минуты за три. Мужчина был в сознании, хоть и плохо мог держаться на ногах. Из-под дерева его вытянули неравнодушные прохожие. Второй пострадавший, парень лет 18, от госпитализации отказался. Ко всему прочему, пострадал фасад старого здания. На месте коммунальщиков нет. Ветки никто не разбирает", - сообщили очевидцы местным СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове злоумышленник угнал автомобиль и сбил полицейского. Пострадавшего полицейского с ушибами доставили в больницу, а силовики объявили операцию "Перехват".

Теги Новости Украины ХарьковХарьковпроисшествие
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