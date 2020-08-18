Под Харьковом водитель сбил медсестру ВСУ с коляской на переходе (видео)

В Харьковской области водитель сбил медсестру ВСУ, которая переходила дорогу с коляской по пешеходному переходу.

Инцидент произошел в Песочине Харьковской области, в переулке Шевченковский. Водитель автомобиля ВАЗ сбил на пешеходном переходе молодую женщину с коляской. Детали рассказали в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.

"59-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2106" совершил наезд на женщину с коляской, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. 24-летнюю пострадавшую и ее ребенка доставили в больницу", - сообщили в полиции.

Информация о совершении наезда зарегистрирована в Люботинском отделении полиции и сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Позже выяснилось, что пострадавшая молодая женщина – контрактница ВСУ, медсестра военно-медицинского клинического центра Северного региона, которая в данное время находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

Как сообщают медики, малыш в результате происшествия не пострадал, а вот молодая женщина в тяжелом состоянии, ее поместили в отделении реанимации.

Под Харьковом водитель сбил на пешеходном переходе молодую женщину с ребенком

Напомним, ранее мы сообщали о том, что появились новые детали о страшном ДТП, в котором водитель убил школьницу.

А также рассказывали о том, что в Польше произошла страшная трагедия, в ДТП погиб украинец и его 13-летняя дочь.