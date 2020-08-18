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Под Киевом мужчина устроил ДТП и убил школьницу: в деле появился неожиданный поворот

Глеваха, Вторник 18 августа 2020 11:15
Под Киевом мужчина устроил ДТП и убил школьницу: в деле появился неожиданный поворот
Виновник смертельной аварии разгуливает на свободе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Виновник убийства девочки остается на свободе

Семья погибшей 13-летней Анны Шевчук спустя три года добилась наказания для убийцы их дочери. Девочку возле ее дома в селе Тарасовка сбил 47-летний водитель ВАЗ. В это время с Аней находилась ее сестра. На ее глазах автомобиль наехал на девочку и ее отбросило всю в крови от машины. Но как оказалось, убийца спокойно живет в Глевахе, несмотря на то, что должен провести за решеткой 8 лет.

Как пишет "Обозреватель", дело все время пытались замять. Следователь в течение двух месяцев не признавал потерпевшей Людмилу Шевчук, а свидетельства сестры Алены переписывал семь раз. По словам защиты пострадавших, в следствии наблюдались грубые ошибки.

2 июля 2020 года Апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции. Станислав Сторожик должен был отправиться отбывать наказание, но этого не произошло.

Мать погибшей девочки Людмила Шевчук рассказала, что человек, приговоренный к 8 годам лишения свободы, вот уже почти полтора месяца спокойно живет у себя дома в поселке Глеваха Киевской области. Эту информацию подтвердили и жители села.

Станислав Сторожик подтвердил, что находится дома и то, что он собирается "попасть под амнистию". На сентябрь этого года уже назначено судебное заседание по ходатайству Сторожика.

Отметим, что Закон Украины об амнистии, принятый в 2016 году, дает возможность "избавиться" от наказания осужденным по определенным статьям Уголовного кодекса. Это относится и к Станиславу Сторожику. Свою вину он категорически не признает.

"Даже если моя голова будет лежать на плахе, я свою вину не признаю. Все алчные уб**дки будут наказаны, в том числе и из судов", – заявил он.

Как мы ранее писали, семья сбитой в ДТП девочки добилась наказания для убийцы.

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