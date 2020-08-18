Під Харковом водій збив медсестру ВСУ з коляскою на переході (відео)

У Харківській області водій збив медсестру ВСУ, яка переходила дорогу з коляскою по пішохідному переходу.

Інцидент стався в Пісочині Харківської області, в провулку Шевченківський. Водій автомобіля ВАЗ збив на пішохідному переході молоду жінку з коляскою. Деталі розповіли в пресслужбі Національної поліції Харківської області.

"59-річний водій автомобіля" ВАЗ-2106 "скоїв наїзд на жінку з коляскою, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу. 24-річну потерпілу і її дитину доставили в лікарню", - повідомили в поліції.

Інформація про скоєння наїзду зареєстрована в Люботинському відділенні поліції та зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Пізніше з'ясувалося, що потерпіла молода жінка - контрактниця ВСУ, медсестра військово-медичного клінічного центру Північного регіону, яка в цей час знаходиться в декретній відпустці по догляду за дитиною.

Як повідомляють медики, малюк в результаті події не постраждав, а ось молода жінка у важкому стані, її помістили в відділенні реанімації.

Під Харковом водій збив на пішохідному переході молоду жінку з дитиною

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