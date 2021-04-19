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Под Харьковом на витрине магазина заметили необычного "гостя": заверните мышку!

Новина українською → Понедельник 19 апреля 2021 11:45
Под Харьковом на витрине магазина заметили необычного "гостя": заверните мышку! Под Харьковом в колбасе заметили мышь (коллаж РБК-Украинав)
Автор: Людмила Жукова

В Харьковской области мужчина хотел купить колбасу в киоске, но увидел там нежданного гостя, а именно грызуна. Мышь спокойно себя чувствовала в колбасных изделиях, пока ее не заметили.

Об этом сообщается в Telegram-канале "ТипичнОЕ ХТЗ Харьков".

"На этот раз Рататуй был замечен в "Посаде" в Валках. Вызвали менеджера, но он не захотел ехать", - подписали публикацию.

Отмечается, что на жалобу клиента, менеджер продукции не отреагировал и не захотел ехать.

Интересно, что мужчина-покупатель попросил продавщицу "Завернуть вон ту мышку". Женщина сначала думала, что речь идет о какой-то из колбас, но потом заметила грызуна и опешила.

Отметим, что эта ситуация в украинских магазинах совсем не редкость. Клиенты очень часто жалуются на появление непрошенных гостей в торговых точках. Это могут быть насекомые, птицы и даже грызуны.

Напомним, что в Херсоне женщина решила полакомиться и купила желе. Но внутри сладости ее ждал омерзительный сюрприз. Все желе было укрыто плесенью.

Как мы писали ранее, в Кривом Роге женщина купила пакет гречки и обнаружила там грызуна. В пакете с крупой находилась мертвая мышь.

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