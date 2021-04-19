Под Харьковом на витрине магазина заметили необычного "гостя": заверните мышку!
В Харьковской области мужчина хотел купить колбасу в киоске, но увидел там нежданного гостя, а именно грызуна. Мышь спокойно себя чувствовала в колбасных изделиях, пока ее не заметили.
Об этом сообщается в Telegram-канале "ТипичнОЕ ХТЗ Харьков".
"На этот раз Рататуй был замечен в "Посаде" в Валках. Вызвали менеджера, но он не захотел ехать", - подписали публикацию.
Отмечается, что на жалобу клиента, менеджер продукции не отреагировал и не захотел ехать.
Интересно, что мужчина-покупатель попросил продавщицу "Завернуть вон ту мышку". Женщина сначала думала, что речь идет о какой-то из колбас, но потом заметила грызуна и опешила.
Отметим, что эта ситуация в украинских магазинах совсем не редкость. Клиенты очень часто жалуются на появление непрошенных гостей в торговых точках. Это могут быть насекомые, птицы и даже грызуны.
Напомним, что в Херсоне женщина решила полакомиться и купила желе. Но внутри сладости ее ждал омерзительный сюрприз. Все желе было укрыто плесенью.
Как мы писали ранее, в Кривом Роге женщина купила пакет гречки и обнаружила там грызуна. В пакете с крупой находилась мертвая мышь.