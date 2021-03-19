Украинка купила пакет гречки, но поужинать не удалось: там был "сюрприз"

В Кривом Роге женщина купила пакет гречки и обнаружила там грызуна. В пакете с крупой находилась мертвая мышь.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

Горожанка Татьяна Онищук нашла мертвую мышь в пакете с крупой.

"Хорошо, что я ее не сварила на ужин", — говорит женщина. Она сразу же вернулась в магазин. "Они также были поражены", - рассказала покупательница.

По словам активиста по защите прав потребителей Максима Несмеянова, мышь в упакованном пакете оказалась из-за несоблюдения санитарных норм.

"На предприятии, возможно травили мышей, но работало предприятие. Мышь попадала туда", - сообщил он.

Активист говорит обращаться с жалобой сразу к производителю.

"Он реально в этом случае виноват, потому упаковка целая. Ее никто не прогрызал. Если на складах есть еще такая партия, то ее надо взять, повести служебное расследование", — говорит Несмеянов.

Интересно, что не удалось найти хоть какую-то информацию о торговой марке в открытом доступе. Директор компании говорит, что слышит о таком впервые. Судя по всему из магазина ему не звонили.

Женщина нашла в пакете гречки мышь