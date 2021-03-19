ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинка купила пакет гречки, но поужинать не удалось: там был "сюрприз"

Новина українською → Кривой Рог, Пятница 19 марта 2021 15:19
Украинка купила пакет гречки, но поужинать не удалось: там был "сюрприз" Женщина нашла в гречке мышь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Кривом Роге женщина купила пакет гречки и обнаружила там грызуна. В пакете с крупой находилась мертвая мышь.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

Горожанка Татьяна Онищук нашла мертвую мышь в пакете с крупой.

"Хорошо, что я ее не сварила на ужин", — говорит женщина. Она сразу же вернулась в магазин. "Они также были поражены", - рассказала покупательница.

По словам активиста по защите прав потребителей Максима Несмеянова, мышь в упакованном пакете оказалась из-за несоблюдения санитарных норм.

"На предприятии, возможно травили мышей, но работало предприятие. Мышь попадала туда", - сообщил он.

Активист говорит обращаться с жалобой сразу к производителю.

"Он реально в этом случае виноват, потому упаковка целая. Ее никто не прогрызал. Если на складах есть еще такая партия, то ее надо взять, повести служебное расследование", — говорит Несмеянов.

Интересно, что не удалось найти хоть какую-то информацию о торговой марке в открытом доступе. Директор компании говорит, что слышит о таком впервые. Судя по всему из магазина ему не звонили.

Женщина нашла в пакете гречки мышь

Как мы ранее писали, эксперты рассказали, какими будут цены на продукты в Украине в 2021 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь продукты
LITE
Синоптики назвали дату весеннего потепления в Украине
Синоптики назвали дату весеннего потепления в Украине