Під Харковом на вітрині магазину помітили незвичайного "гостя": загорніть мишку!
У Харківській області чоловік хотів купити ковбасу в кіоску, але побачив там нежданого гостя, а саме гризуна. Миша спокійно себе відчувала в ковбасних виробах, поки її не помітили.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Типове ХТЗ Харків".
"На цей раз Рататуй був помічений в "Посаді" у Валках. Викликали менеджера, але він не захотів їхати", - підписали публікацію.
Наголошується, що на скаргу клієнта, менеджер продукції не відреагував і не захотів їхати.
Цікаво, що чоловік-покупець попросив продавщицю "Загорнути он ту мишку". Жінка спочатку думала, що мова йде про якийсь із ковбас, але потім помітила гризуна і сторопіла.
Зазначимо, що ця ситуація в українських магазинах зовсім не рідкість. Клієнти часто скаржаться на появу непрошених гостей в торгових точках. Це можуть бути комахи, птахи й навіть гризуни.
Нагадаємо, що в Херсоні жінка вирішила поласувати і купила желе. Але всередині солодощі її чекав огидний сюрприз. Всі желе було вкрите пліснявою.
Як ми писали раніше, у Кривому Розі жінка купила пакет гречки і виявила там гризуна. В пакеті з крупою перебувала мертва миша.