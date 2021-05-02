Під Харковом священик облив парафіян водою прямо з відра і розвеселив мережу (відео)
У Харківській області люди зібралися з кошиками, щоб освятити свої паски і крашанки, але замість благословення від священнослужителя отримали потік води з відра. Цей випадок викликав бурхливі емоції у користувачів мережі.
Відео інциденту опублікував Telegram-канал " ТруХа".
За словами очевидців, священник запізнився. Крім того, він забув свічки, хрест і кропило.
У мережі цей випадок повеселив українців. Ось, що вони пишуть.
- Дивно виглядає... дуже дивно;
- Я зараз помру;
- Наркоман?
- Видно, що з ранку вже відсвяткував;
- Ахах. Україна, що скажеш, тільки в нашій країні, батюшка обливає з відра на Великдень;
- Батюшка причастився вже... і не один раз;
- Від душі окропив людей;
- Бабка справа в синьому пальто щось знала, пригнулася;
- От жах то, ось люди як з розуму сходять потихеньку називається;
- Добре хоч відро не відпустив;
- Супер;
- Треба було їх зі шланга полити;
- Респект батюшці - дотримується дистанції.
Нагадаємо, цього року, як і минулого, віруючим усіх конфесій рекомендують вшановувати Воскресіння Спасителя вдома. Це пов'язано з пандемією коронавірусу. При цьому паски можна освятити вдома.
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