Під Харковом священик облив парафіян водою прямо з відра і розвеселив мережу (відео)

У Харківській області люди зібралися з кошиками, щоб освятити свої паски і крашанки, але замість благословення від священнослужителя отримали потік води з відра. Цей випадок викликав бурхливі емоції у користувачів мережі.

У мережі цей випадок повеселив українців. Ось, що вони пишуть.

За словами очевидців, священник запізнився. Крім того, він забув свічки, хрест і кропило.

Нагадаємо, цього року, як і минулого, віруючим усіх конфесій рекомендують вшановувати Воскресіння Спасителя вдома. Це пов'язано з пандемією коронавірусу. При цьому паски можна освятити вдома.

Раніше експерти розповіли, які продукти у великодньому кошику найнебезпечніші. Лікарі кажуть, що холестерин в продуктах не такий страшний, як насичені жири в яловичині, свинині, молочних продуктах і яйцях.