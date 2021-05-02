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Під Харковом священик облив парафіян водою прямо з відра і розвеселив мережу (відео)

Новость на русском → Харків, Неділя 02 травня 2021 17:11
Під Харковом священик облив парафіян водою прямо з відра і розвеселив мережу (відео) Колаж РБК-Україна: парафіяни приготували великодні кошики для освячення
Автор: Роман Мирончук

У Харківській області люди зібралися з кошиками, щоб освятити свої паски і крашанки, але замість благословення від священнослужителя отримали потік води з відра. Цей випадок викликав бурхливі емоції у користувачів мережі.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал " ТруХа".

За словами очевидців, священник запізнився. Крім того, він забув свічки, хрест і кропило.

У мережі цей випадок повеселив українців. Ось, що вони пишуть.

  • Дивно виглядає... дуже дивно;
  • Я зараз помру;
  • Наркоман?
  • Видно, що з ранку вже відсвяткував;
  • Ахах. Україна, що скажеш, тільки в нашій країні, батюшка обливає з відра на Великдень;
  • Батюшка причастився вже... і не один раз;
  • Від душі окропив людей;
  • Бабка справа в синьому пальто щось знала, пригнулася;
  • От жах то, ось люди як з розуму сходять потихеньку називається;
  • Добре хоч відро не відпустив;
  • Супер;
  • Треба було їх зі шланга полити;
  • Респект батюшці - дотримується дистанції.

Нагадаємо, цього року, як і минулого, віруючим усіх конфесій рекомендують вшановувати Воскресіння Спасителя вдома. Це пов'язано з пандемією коронавірусу. При цьому паски можна освятити вдома.

Раніше експерти розповіли, які продукти у великодньому кошику найнебезпечніші. Лікарі кажуть, що холестерин в продуктах не такий страшний, як насичені жири в яловичині, свинині, молочних продуктах і яйцях.

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